Rodri transferinde sürpriz gelişme: Barcelona Real Madrid'i geride bıraktı

İspanyol futbolunun iki ezeli rakibi arasındaki mücadelede beklenmedik ve çarpıcı bir gelişme yaşandı. Goal.com'un haberine göre, Manchester City'nin orta saha oyuncusu Rodri'nin kariyerine Real Madrid'de devam etmesi beklenirken, futbolcu Katalan ekibi Barcelona'ya transfer olmaya çok yakın. Bu transfer, son yılların en ses getiren anlaşmalarından birine dönüşerek La Liga'daki güç dengesini önemli ölçüde değiştirebilir. Goal.com haber veriyor.

Edinilen bilgilere göre, “Kraliyet Kulübü”, milli takımındaki etkileyici performansı ve son başarılarıyla dikkat çeken futbolcuyu başkente getirmek için önde gelen adaydı. Ancak son günlerde Barcelona yönetimi, tamamen beklenmedik ve sessiz bir hamleyle durumu kökten değiştirdi. Bunun sonucunda, dünyanın en iyi ön liberolarından biri olarak görülen futbolcunun Camp Nou'yu seçmesi bekleniyor.

Sözleşme şartları ve transfer bedeli

Bu transferin gerçekleşmesinde mali faktörler ve sözleşme süresi belirleyici rol oynuyor. Rodri'nin Manchester City ile mevcut sözleşmesinin sona ermesine yalnızca bir sezon kalması, kulübü zor durumda bırakıyor. İngiltere şampiyonu, futbolcuyu takımda tutmak için yeni sözleşme görüşmelerini sürdürse de durum giderek ciddileşiyor.

Anlaşma gerçekleşirse transfer bedelinin futbolcunun gerçek piyasa değerinin önemli ölçüde altında kalması bekleniyor. Kaynaklara göre İngiliz kulübü, futbolcuyu gelecek yıl bedelsiz kaybetmemek için 60 milyon sterlinden (81 milyon ABD doları) biraz daha yüksek teklifleri değerlendirmeye hazır. Bu fırsat, her büyük kulüp için reddedilmesi zor bir teklif hâline geldi.

Rekabetin yeni aşaması

Rodri'nin Barcelona'ya katılma ihtimali, İspanyol basınında ve tüm futbol dünyasında hararetli tartışmalara yol açıyor. Bu gelişme Real Madrid taraftarları için gerçek bir darbe oldu; zira teknik direktör ve yönetim, futbolcuyu projelerinin temel parçalarından biri olarak görüyordu. Barcelona'nın sessiz ve etkili hamleleri ise kulübün transfer piyasasındaki gücünü bir kez daha ortaya koydu.

Henüz resmi olarak açıklanmamış olsa da taraflar arasındaki görüşmeler, bireysel temaslardan kapsamlı bir anlaşma aşamasına ilerliyor. Tüm ayrıntıların başarıyla sonuçlanması hâlinde bu transferin İspanyol futbolundaki güç dengesini uzun vadede değiştireceğine şüphe yok.