Juventus transfer döneminin sonunda çözülemeyen sorunlarla karşı karşıya

İtalyan kulübü Juventus, yeni sezonun başlamasına yalnızca birkaç hafta kalmasına rağmen transfer piyasasında önüne koyduğu temel hedefleri henüz tam olarak gerçekleştiremedi. Yeni yönetimin attığı adımlara rağmen takım kadrosunda hâlâ ciddi eksikler bulunuyor. GOAL.com'un haberine göre Torino ekibi kadrosunu güçlendirmeye çalışsa da uzmanlar, henüz çözüm bulunamayan bir dizi soruna dikkat çekiyor. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

Kulüp yönetimindeki değişiklikler ve yeni uzmanların göreve gelmesi kadroyu etkiledi. Transfer görüşmeleri zorlu geçmesine rağmen Randal Kolo Muani Continassa'ya geri döndü; ayrıca Jeff Ekhator ile sürpriz transferler Zeki Celik ve Kerim Alajbegovic takıma katıldı. Ancak olumlu değişikliklerin yanı sıra savunma, orta saha ve hücum hatlarındaki eski sorunlar da hâlâ gündemde.

Kalede ve savunma hattında soru işaretleri

Takımın kaleci pozisyonu en önemli sorun alanlarından biri olmaya devam ediyor. Şu anda kadroda Di Gregorio, Perin ve Pinsoglio bulunuyor, ancak üçünün de geleceği belirsiz. Di Gregorio'nun teknik direktörün güvenini tam olarak kazanamaması ve menajeri çevresindeki tartışmalar durumu daha da karmaşık hâle getirdi. Paris Saint-Germain aracılığıyla kiralanabilecek Japon kaleciyle ilgili düşünceler ise üst düzey bir kulüp için ne kadar doğru bir tercih olacağı tartışmalarını beraberinde getiriyor.

Savunma hattında da teknik direktörün beklentilerini tam olarak karşılamayan birçok nokta var. Özellikle Bologna'nın savunma oyuncusu Lucumì gibi topla iyi oynayan ve savunma hattını daha önde kurabilen bir futbolcuya ihtiyaç olduğu belirtiliyor. Böyle bir transfer gerçekleşirse Gatti, Rugani veya Kelly gibi oyuncuların takımdan ayrılma ihtimali artacak.

Orta saha ve hücumdaki kadro fazlası

Orta sahada 4-2-3-1 sistemi için merkez oyuncularının sayısı oldukça fazla; kadroda tam yedi futbolcu bulunuyor. Locatelli, McKennie ve Thuram ilk tercih olarak görülse de Koopmeiners ve Miretti için gelen teklifler değerlendirilebilir. Buna rağmen takımda Andrea Pirlo veya Miralem Pjanic gibi saf bir ön liberonun eksikliği hissediliyor.

Hücum hattında da oyuncu sayısı fazla; kadroda 10 futbolcu bulunuyor. Ancak bunların çoğu satış listesinde. Randal Kolo Muani iyi bir seçenek olsa da teknik direktörün istediği fiziksel olarak güçlü santrfor değil. Sonuç olarak Juventus, büyük çabalarına rağmen hâlâ Vlahovic'in yerini tamamen doldurabilecek bir forvet bulamadı.