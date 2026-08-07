Manchester City orta sahasını yenileme planına başladı

İngiltere Premier Lig'in köklü kulüplerinden Manchester City, orta saha hattını kökten değiştirmek için harekete geçti. GOAL.com'un haberine göre kulüp yönetimi, takım lideri Rodri'nin olası ayrılığına hazırlanıyor ve orta sahayı güçlendirmek için yoğun çalışma yürütüyor. İspanyol futbolcunun Barcelona'ya transferinin her geçen gün daha olası hale gelmesi nedeniyle İngiliz kulübü bu kaybı telafi etmeye çalışıyor. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

Manchester City'de Pep Guardiola'nın yerine teknik direktörlük görevine Enzo Maresca getirildi. Maresca, takımın taktik kapasitesini yeni bir seviyeye taşımayı hedefliyor. Kulüp yönetimi, Elliot Anderson transferini resmen duyurdu. Ancak kadro kalitesini korumak ve teknik direktöre geniş seçenekler sunmak için en az iki üst düzey merkez orta saha oyuncusunun daha transfer edilmesi planlanıyor.

Enzo Fernandez ve Ayyoub Bouaddi ana hedefte

Gianluca Di Marzio'nun aktardığına göre Arjantin Milli Takımı oyuncusu Enzo Fernandez , İngiliz kulübünün öncelikli transfer hedefi konumunda. Hem kulüp hem de teknik direktör Enzo Maresca, Fernandez'i orta sahayı yönlendirecek başlıca aday olarak görüyor. Ancak oyuncunun bonservis bedelinin çok yüksek olması ve mevcut kulübünün onu bırakmaya yanaşmaması nedeniyle bu transferin gerçekleşmesi oldukça zor görünüyor. Buna rağmen Manchester City, önümüzdeki haftalarda görüşmeler yaparak anlaşmaya varmanın yollarını arayacak.

Bununla birlikte, genç yetenek Ayyoub Bouaddi'nin transfer piyasasındaki itibarı da hızla yükseliyor. Fas Milli Takımı'ndaki performanslarıyla Avrupa'nın önde gelen kulüplerinin dikkatini çeken genç futbolcu için Manchester City elini çabuk tutuyor. Taraflar arasında ilk temaslar kurulmuş durumda ve İngiliz kulübü yönetimi, rekabet artmadan önce anlaşmaya varmak istiyor.

Rodri'nin takımdan ayrılacağı giderek netleşirken kulüp yönetimi transfer piyasasında kararlı adımlar atmak zorunda. Elliot Anderson'ın transferiyle başlayan kampanya daha da hızlanacak ve önümüzdeki haftalarda takımın gelecek sezondaki orta saha yapısının nasıl şekilleneceğini belirleyecek.