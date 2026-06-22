Bukayo Saka İngiltere Milli Takımıyla Tam Antrenmanlara Döndü

·35·Spor
Bukayo Saka İngiltere Milli Takımıyla Tam Antrenmanlara Döndü

İngiltere milli takımı ve Arsenal kulübünün yıldız hücum oyuncusu Bukayo Saka, sakatlığının ardından yeniden grup antrenmanlarına katıldı. Sezon sonunda onu zorlayan Aşil tendonu sorunu nedeniyle oyuncunun durumu soru işaretleri taşıyordu ancak son bilgiler taraftarlar için olumlu bir gelişme oldu. Bunu Goal.com bildirdi.

Massachusetts eyaletinin Foxborough şehrinde gerçekleştirilen antrenmanlarda 24 yaşındaki kanat oyuncusu tam kapasiteyle yer alıyor. Bir gün önce bireysel çalışmalar yapsa da, teknik ekip artık onun durumunu tatmin edici buluyor. Bu durumun, Dünya Kupası'nın belirleyici aşamalarında Thomas Tuchel için şüphesiz önemli bir avantaj sağlayacağı aşikar.

Thomas Tuchel'in Temkinli Planı

Milli takım teknik direktörü Thomas Tuchel, Bukayo Saka'nın sağlığına oldukça temkinli yaklaşıyor. ESPN'in haberine göre, teknik direktör oyuncunun fiziksel durumunu yönetmek için özel bir program hazırladı. Saka'nın Premier League'in son aylarında sakatlıkla oynadığı göz önüne alınarak, yüklemeler kademeli olarak artırılıyor.

"Son yıllarda çok fazla maçta görev yaptı. Saka'nın hem Arsenal hem de İngiltere için yüksek kaliteli ve son derece kritik bir oyuncu olduğunu herkes görüyor. Turnuvanın sonraki aşamalarında onun en iyi formuna ihtiyacımız olacak, bu yüzden şu an küçük sakatlıkları doğru yönetmek çok önemli", diye belirtti Tuchel.

Hırvatistan karşısında 4-2 sona eren maçta Bukayo Saka yedek kulübesinden girerek sadece 18 dakika süre aldı. O sırada yerini Noni Madueke almıştı. Bu strateji, oyuncuyu turnuvanın play-off aşamasına kadar korumak amacıyla uygulanıyor.

Sıradaki Maçlar ve Beklentiler

Goal.com'un haberine göre, Thomas Tuchel, Saka'nın ilk 11'e geçişini grup aşamasının son maçına kadar erteleyebilir. 27 Haziran'daki Panama maçında kanat oyuncusunun 90 dakikanın tamamını oynamaya hazır olması bekleniyor. O zamana kadar teknik ekip yüklemelerini sıkı kontrol altında tutacak.

İngiltere milli takımı sağlık ekibi, oyuncunun Aşil tendonundaki ağrıların tekrarlamaması için tüm önlemleri alıyor. Takım şu anda Boston'daki stadyumda gerçekleşecek grup aşamasının ikinci maçına hazırlanıyor. Saka'nın kadroya dönmesinin takımın hücum gücünü önemli ölçüde artırması bekleniyor.

Modern futbolun en parlak yıldızlarından biri olduğu için Bukayo Saka'nın durumu futbolseverler için büyük ilgi uyandırıyor. Onun Dünya Kupası'ndaki performansı, İngiltere'nin şampiyonluk şansını belirleyecek temel faktörlerden biri olacak.

İngiltereBukayo SakaThomas TuchelArsenalDünya Kupası
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editör
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