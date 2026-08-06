Bumble ve Tinder flört uygulamalarında “kaydırma” dönemini sona erdiriyor

·36·Teknoloji
Bumble ve Tinder flört uygulamalarında “kaydırma” dönemini sona erdiriyor

Çevrim içi flört sektöründe ciddi bir dönüm noktası yaşanıyor: Popüler flört uygulamaları geleneksel “kaydırma” mekanizmasını terk ederek kullanıcıları gerçek hayattaki buluşmalara yönlendiriyor. ixbt.com’un haberine göre, genç kullanıcıların geleneksel çevrim içi flörtten yorulması nedeniyle şirketler gerçek hayattaki etkinliklere odaklanıyor. Bu konuda Techcrunch.com haber veriyor.

Bumble, yatırımcılarla gerçekleştirilen ikinci çeyrek sonuçlarına ilişkin mali rapor toplantısında, Plans adlı yeni uygulamasının ilk testler sırasında olumlu sonuçlar verdiğini açıkladı. Şirketin CEO’su Whitney Wolfe Herd, gelecekte gerçek hayattaki deneyimlere daha fazla ağırlık vereceklerini belirtti.

Grup iletişimi ve yeni yaklaşım

Tinder da yüz yüze gerçekleştirilen etkinliklere özel önem verdiğini açıkladı. Bu değişiklikler, çevrim içi flört pazarında kaydırma temelli dönemin sona yaklaşmakta olduğunu açıkça gösteriyor.

Wolfe Herd’e göre gelecekte insanların gruplar hâlinde buluşması ve aralarındaki uyumu doğal biçimde keşfetmesi daha önemli hâle gelecek. Grup içinde iletişim kurmak, Z Kuşağı üyelerinin tercih ettiği bir yöntem.

Bumble daha önce Bumble BFF aracılığıyla arkadaşlıklar kurmayı denemişti. Yeni Plans uygulaması ise gençlerin yerel mekânlarda küçük gruplar hâlinde akşam yemeği ve içecekler eşliğinde sohbet etmesine, topluluk içinde karşılıklı arkadaşlıklar geliştirmesine olanak tanıyor.

Kaydırmasız geleceğe doğru bir adım

Plans uygulamasının temel avantajı, öncelikle romantik flörte değil, rahat iletişime odaklanması ve ilk buluşmalardaki baskıyı azaltması. Kullanıcılar kaydırma yapmadan veya telefon numaralarını paylaşmadan Bumble’da iletişimi sürdürebiliyor.

Şirket yönetimi, geleneksel kaydırma sisteminin yerini tamamen alacak yeni bir etkileşim modeli üzerinde çalıştığını açıkladı. Yeni sistem, hızı optimize etmekten ziyade daha bilinçli ve nitelikli sinyallere dayanacak.

Yeni model, ekosistemi aksatmamak için kademeli olarak hayata geçirilecek. Gerçek hayatı taklit eden bu model, mevcut flört uygulaması modelindeki engelleri ve gecikmeleri ortadan kaldırmayı amaçlıyor.

BumbleTinderFlört UygulamalarıTeknolojiZ Kuşağı
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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