Filip Kostić'in PSV'ye transferi, Ivan Perišić'in Inter'e dönüşünü yeniden gündeme getirdi

·53·Spor
Filip Kostić'in PSV'ye transferi, Ivan Perišić'in Inter'e dönüşünü yeniden gündeme getirdi

Hollanda temsilcisi PSV, bonservisi elinde bulunan Sırp kanat oyuncusu Filip Kostić ile sözleşme imzaladığını resmen açıkladı. Juventus ile sözleşmesi 1 Temmuz'da sona eren 33 yaşındaki deneyimli kanat oyuncusu, Hollanda şampiyonuyla iki yıllık anlaşmaya imza attı ve 18 numaralı formayı giyecek. Ancak kulübün resmi açıklamasına göre futbolcunun sahaya çıkabilmesi için öncelikle gerekli çalışma iznini alması gerekiyor. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

La Gazzetta dello Sport'un aktardığı bilgilere göre bu transfer, İtalya transfer piyasasında zincirleme bir reaksiyona yol açabilir. Özellikle Filip Kostić'in Eindhoven ekibine katılması, Ivan Perišić'in takımdan ayrılma ihtimalini artırıyor. Bu da deneyimli Hırvat futbolcunun Inter'e dönmesi seçeneğini yeniden gündeme taşıdı.

Ivan Perišić'in Hollanda kariyeri ve Inter geçmişi

Ivan Perišić'in Milano ekibine dönme ihtimali ilk olarak geçen yılın ocak ayında gündeme gelmişti. 1989 doğumlu kanat forvet, 2024'ten bu yana PSV forması giyiyor ve kulüple mevcut sözleşmesi 30 Haziran 2027'ye kadar geçerli. Şimdiye kadar Hollanda ekibiyle 78 maça çıkan futbolcu, 25 gol atarak takımın önemli oyuncularından biri hâline geldi.

Bununla birlikte Inter, futbolcunun kariyerinde özel ve önemli bir yere sahip. Perišić, Nerazzurri formasıyla ilk olarak 2015–2019 yılları arasında, ardından 2020–2022 döneminde mücadele etti. Milano ekibinin formasını toplam 254 resmi maçta giyen Hırvat futbolcu, 55 gole imza attı.

Kupalar ve uluslararası başarılar

Perišić, İtalya'daki kariyeri boyunca kulübüyle birçok önemli kupa kazandı. Bunlar arasında Serie A şampiyonluğu, İtalya Kupası ve İtalya Süper Kupası yer alıyor. Deneyimi ve yeteneği yalnızca kulüp düzeyinde değil, milli takımda da büyük takdir görüyor.

Hırvatistan Milli Takımı formasıyla 158 maça çıkan futbolcu, rakip fileleri 39 kez havalandırdı. Milli takımdaki en unutulmaz anlarından biri, son Dünya Kupası'nın son 16 turunda Portekiz'e karşı oynanan ve 2:1'lik mağlubiyetle sonuçlanan karşılaşmada yaşandı. Filip Kostić'in PSV'ye transferiyle ortaya çıkan yeni durum, Perišić'in İtalya'ya dönme ihtimalinin daha ciddi biçimde değerlendirilmesine yol açıyor.

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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
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