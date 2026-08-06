Filip Kostić kariyerine Hollanda’da devam edecek

Goal.com’un haberine göre, Hollanda ekibi PSV kadrosunu deneyimli Sırp kanat oyuncusu Filip Kostić ile güçlendirdi. Anlaşmaya göre 33 yaşındaki futbolcu, Eindhoven ekibiyle iki yıllık sözleşme imzaladı ve yeni takımında 18 numaralı formayı giyecek. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

Hatırlanacağı üzere Filip Kostić, temmuz ayından bu yana serbest oyuncu statüsündeydi. Torino ekibi Juventus ile yaptığı önceki sözleşmenin sona ermesinin ardından futbolcu yeni bir takım arıyordu. Sırp oyuncu şu anda Hollanda’da tam anlamıyla forma giyebilmesi için gerekli çalışma iznini bekliyor.

Yeni Bir Meydan Okuma ve Ailevi Konfor

Transfer resmileştikten sonra futbolcu izlenimlerini paylaştı. Kendi ifadelerine göre PSV’den teklif gelir gelmez Eindhoven’a taşınmak istediğini anlamıştı. Ancak görüşmeler biraz uzadı; çünkü futbolcu öncelikle ailesinin burada kendini rahat hissettiğinden ve tüm koşulların kusursuz olduğundan emin olmak istedi.

"Her şey tam olarak düşündüğüm gibi oldu ve bu transferden son derece memnunum", diye konuştu deneyimli kanat oyuncusu kulübün basın servisine verdiği röportajda.

Başarılı Bir Futbol Kariyeri

Filip Kostić kariyeri boyunca Avrupa’nın birçok tanınmış takımında forma giydi. Futbola ülkesinde Radnički 1923’te başlayan oyuncu, kariyerine daha sonra Hollanda’nın FC Groningen, Almanya’nın VfB Stuttgart, Hamburger SV ve Eintracht Frankfurt takımlarında, ayrıca İtalya’nın Juventus ve Türkiye’nin Fenerbahçe kulüplerinde devam etti.

Futbolcu, Eindhoven macerasından önce kariyerinin en parlak başarılarından birine Eintracht Frankfurt formasıyla ulaştı. Özellikle Alman ekibiyle prestijli UEFA Avrupa Ligi kupasını kazandı ve başka birçok bireysel ve takım başarısına imza attı.

Yeni kulübü: PSV (Hollanda)

Sözleşme süresi: 2 yıl

Forma numarası: 18

Önceki takımı: Juventus

PSV, deneyimli futbolcunun gelişiyle hücum hattını daha da güçlendirmeyi ve ulusal şampiyonada ve Avrupa arenasında başarılı olmayı hedefliyor.