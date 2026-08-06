Thunderobot 17 inçlik oyuncu dizüstü bilgisayarlarını AMD platformuna taşıdı

Ixbt.com'un haberine göre Thunderobot, 17 inçlik oyuncu dizüstü bilgisayarı serisini yenileyerek Range 17 serisindeki cihazları modern AMD platformuna taşıdı. Yeni G2A ailesi Evo, Pro, Max ve tamamen yeni Pro 2K olmak üzere dört model içeriyor. Ixbt.com bu konuyu bildiriyor .

Başlıca değişikliklerden biri donanımın yenilenmesi oldu. Geçen yıl piyasaya sürülen G2 Evo ve G2 Pro modelleri artık 13. nesil Intel Core işlemciden vazgeçerek AMD Ryzen 7 H255 çipine geçti. Üreticiye göre bu geçiş, çok iş parçacıklı görevlerde daha yüksek performans sağlarken enerji tüketimini de önemli ölçüde azaltıyor.

Teknik özellikler ve yeni modeller

Serideki tüm cihazlarda, oyun performansını en üst düzeye çıkarmak için grafik kartlarının maksimum 115 W TGP değeri korunuyor. Bu sayede dizüstü bilgisayarlardaki ekran kartları sınırlı bir modda değil, tam güçte çalışıyor. Ayrıca kullanıcı kolaylığı için Windows 11 Pro işletim sistemi artık kutudan çıktığı gibi yüklü olarak sunuluyor.

Yeni serinin en dikkat çekici eklentisi Range 17 G2A Pro 2K modeli oldu. Bu cihaz, standart Pro sürümünün kasasını kullanıyor ve daha gelişmiş bir ekranla daha yüksek bellek kapasitesine sahip. Cihazda, 144 G yenileme hızına sahip FHD ekran yerine 165 G yenileme hızını destekleyen QHD 2560×1440 piksel çözünürlüklü bir ekran bulunuyor. RAM kapasitesi ise iki katına çıkarılarak 32 GB DDR5 seviyesine yükseltilmiş.

Modeller arasındaki farklar ve yapılandırmalar

Serideki her model kendine özgü teknik donanımıyla öne çıkıyor. Cihazların temel seçenekleri şu şekilde sıralanıyor:

Evo modeli: RTX 5050 (8 GB), 16 GB DDR5 RAM ve 17,3 inç IPS FHD 144 G ekranla geliyor.

Pro sürümü: RTX 5060 (8 GB) ve 16 GB DDR5 bellekle donatılmış.

Max modeli: RTX 5070 (8 GB GDDR7) ve 32 GB DDR5 RAM içeriyor.

Pro 2K seçeneği: RTX 5060 (8 GB) ekran kartı ve 32 GB DDR5 bellekle çalışıyor.

Tüm dizüstü bilgisayarlar 1 TB kapasiteli tek bir SSD depolama birimine ve aynı 2,65 kilogram ağırlığa sahip. Tasarımda ise önceki görünüm korunmuş; aerodinamik çizgiler ile kapağın arka panelindeki özgün «kanat» biçimli aydınlatma sistemi yerini koruyor. Yeni serideki cihazlar satışa sunulmaya başlandı.