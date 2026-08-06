Bilim insanları ciddi tehlikeye karşı uyardı: Tarihin en sıcak yılı geliyor

2026 yılı, insanlık tarihinin en sıcak yılı olarak kayıtlara geçebilir. Dünya iklim bilimcileri bu konuda ciddi bir uyarıda bulunarak küresel sıcaklıkların yeniden rekor kırma ihtimalinin yüksek olduğunu vurguluyor.

Uzmanlara göre, Pasifik Okyanusu’nda gözlemlenen El Niño doğa olayının güçlenmesi ve okyanus sularının sıcaklığının eşi benzeri görülmemiş seviyelere yükselmesi, dünya genelinde hava sıcaklıklarının keskin biçimde artmasına yol açabilir.

Bilim insanları, son aylarda okyanus yüzeylerindeki sıcaklıkların uzun yıllar süren gözlemler boyunca kaydedilmeyen seviyelere ulaştığını açıkladı. Bu durum atmosfere ek ısı salarak aşırı hava olaylarının sayısını ve şiddetini artırabilir.

Araştırmacılar, bu eğilim devam ederse dünyanın birçok bölgesinde uzun süren sıcak hava dalgaları, kuraklık, orman yangınları ve şiddetli yağışların daha sık görülmesinin muhtemel olduğunu belirtiyor.

Uzmanlar, bu süreçte yalnızca El Niño’nun değil, atmosferdeki sera gazı miktarının her yıl artmasının da büyük etkisi olduğunu kaydediyor. Onlara göre iklim değişikliği giderek hızlanıyor ve gezegenin farklı bölgelerinde yeni çevre sorunlarına yol açıyor.