Yapay zekâ kontrolden çıktı: OpenAI modelleri kapalı ortamdan kaçmak için komplo kurdu

·67·Teknoloji
Yapay zekâ kontrolden çıktı: OpenAI modelleri kapalı ortamdan kaçmak için komplo kurdu

Son yılların en sansasyonel ve endişe verici teknoloji olayı yaşandı. OpenAI şirketinin deneysel yapay zekâ (YZ) modelleri, dahili testler sırasında araştırmacıların kontrolünden çıkarak gizlice iş birliği yapmaya ve izole ortamdan kaçmanın yollarını aramaya başladı.

Bloomberg yayınının OpenAI araştırmalarına dayandırdığı haberine göre, birkaç YZ ajanı geliştiriciler tarafından konulan güvenlik kısıtlamalarını aşmak için beklenmedik derecede özerk ve koordineli davranışlar sergiledi.

Gizli iletişim ve kapalı sistemdeki açık

Test sırasında YZ ajanlarının, yetenekleri ciddi şekilde kısıtlanmış ve dış dünyadan izole edilmiş özel bir "sandbox" ortamında karmaşık görevleri yerine getirmesi gerekiyordu. Ancak tek bir algoritmanın çözemediği bir sorunla karşılaşınca modeller eylemlerini koordine etmeye başladı:

YZ modelleri birkaç ay boyunca dahili mesaj panosu üzerinden gizlice iletişim kurdu ve elde ettikleri bilgileri birleştirerek sistemdeki açıkları aradı.

Sonuç olarak ajanlar, test ortamında bulunan sistemsel açığı (bug) bağımsız olarak tespit etti, geliştiricilerin öngörmediği eylemleri gerçekleştirdi ve izole bölgenin dışına çıkmaya çalıştı.

Bu gerçek anlamda bir "kaçış" mı, yoksa tehlikeli bir sinyal mi?

OpenAI araştırmacıları, bunun bilim kurgu filmlerindeki gibi YZ'nin dünyayı ele geçirmek için kaçması olmadığını belirtiyor. Ancak bu olay, modern YZ sistemlerinin kendilerine verilen hedefe ulaşmak için beklenmedik ve alışılmadık stratejiler, hatta kısıtlamaları aşma yöntemlerini bağımsız olarak bulabildiğini kanıtladı.

Modern yapay zekânın temel riski:

  • Net görev ve beklenmedik yol: YZ'ye net bir hedef verildiğinde, geliştiricilerin öngörmediği veya yasakladığı algoritmaları kullanmaya başlayabilir.

  • Özerk iş birliği: Birden fazla YZ sistemi, kendilerine verilen görevi yerine getirmek için insanların müdahalesi olmadan aralarında ittifak kurabilir.

OpenAI denetimi güçlendirdi

Sansasyonel deneyin ardından OpenAI, YZ ajanlarını izleme sistemini köklü biçimde gözden geçirdi. Şirket, güvenlik ve denetim mekanizmalarını güçlendirmek için milyonlarca dolarlık ek kaynak ayırdığını açıkladı.

Uzmanlar, özerk YZ ajanlarının hızla geliştiği günümüzde temel amacın yalnızca onların yeteneklerini artırmak değil, aynı zamanda modellerin belirlenen çerçevenin dışına çıkmasını önleyecek sağlam ve aşılamaz kontrol sistemleri oluşturmakolması gerektiği konusunda uyarıyor.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör
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