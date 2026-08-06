Manchester United finansal istikrar için yeni sözleşme maddesi getirdi

·61·Spor
Manchester United finansal istikrar için yeni sözleşme maddesi getirdi

Manchester United kulübü, son on yıldır işe yaramayan finansal modeli değiştirmek ve maaş bütçesini kontrol altına almak amacıyla sözleşme görüşmelerinde önemli değişikliklere gitti. The Telegraph'ın haberine göre, “Kırmızı Şeytanlar” artık futbolculara Şampiyonlar Ligi'ne katılmaları hâlinde otomatik olarak yüksek maaş artışı garanti eden eski sistemden vazgeçiyor. Bu yeni yaklaşım, kulübün gelecekte gereksiz harcamalardan kaçınmasını ve kadrodaki finansal dengeyi yeniden sağlamasını mümkün kılacak. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

Haberlere göre Ineos yönetimi, 2023'ün sonlarından itibaren yeni transferler ve sözleşmesini uzatan oyuncular için tamamen farklı kurallar uygulamaya koydu. Daha önce Old Trafford yönetimi, sezon sonunda prestijli bir Avrupa turnuvasına katılım hakkı kazanıldığında tüm takım üyelerinin maaşlarını aynı oranda, yüzde 25 artırıyordu. Bunun sonucunda yedek kalan veya ilk 11'de düzenli olarak forma giymeyen futbolcular bile herhangi bir katkı sunmadan yüksek ücretler almaya devam ediyor, bu oyuncuları takımdan göndermek ise kulüp için zor bir göreve dönüşüyordu.

Yeni sözleşmenin temel şartları

The Sun'ın haberine göre yeni politikada, Şampiyonlar Ligi'ne katılım karşılığında verilen yüzde 25'lik zam artık herkes için garanti edilmiyor. Bunun yerine futbolcunun sezon boyunca resmî maçların en az yüzde 60'ında forma giymesi ve yeterli süre alması gerekiyor. Yalnızca takımın başarısına önemli katkı sağlayan oyuncu finansal ödülden yararlanabilecek. Bu da kulüp kaynaklarının gerekçesiz şekilde harcanmasının önüne geçecek.

Bu değişikliklerin gerekliliği Marcus Rashford vakasında açıkça görüldü. İngiliz forvet, kulübün en çok kazanan oyuncularından biri olmaya devam ediyor ancak mevcut beş yıllık sözleşmesini, yeni kısıtlamaların resmen yürürlüğe girmesinden kısa süre önce, Temmuz 2023'te imzalamıştı. Geçen sezonu Barcelona'da kiralık geçirmesine ve Manchester United'ın Şampiyonlar Ligi'ne dönmesine katkı sağlamamasına rağmen Rashford'un, sözleşmesindeki eski madde nedeniyle yaz aylarında 4 milyon sterlin bonus alması bekleniyor. Yüzde 60'lık sınır da tam olarak bu tür durumların tekrarlanmasını önlemek için getirildi.

Yeni sistemin ilk sonuçları

GOAL.com'un haberine göre yeni sistemin olumlu etkisi şimdiden Joshua Zirkzee ve Manuel Ugarte gibi oyuncuların durumunda görülmeye başladı. Zirkzee geçen sezon gerekli forma süresine ulaşamadığı için maaşı değişmedi ve bu durum kulübün maaş bütçesini yönetmesine yardımcı oldu. Manuel Ugarte de yeterli süre alamadığı için bu şarttan yararlanamadı. Dünya Kupası elemelerinde yaşadığı ciddi diz sakatlığı nedeniyle finansal yükü bir miktar hafifledi; FIFA, haftalık 120.000 sterlinlik maaşını karşılıyor.

Manchester UnitedMarcus RashfordJoshua ZirkzeeManuel UgartePremier League
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
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