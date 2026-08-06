Ford Fathom elektrikli aracı şirket için yeni bir Taurus olabilir mi?

·169·Teknoloji
Ford Fathom elektrikli aracı şirket için yeni bir Taurus olabilir mi?

Otomotiv tarihinde kaderini kökten değiştirecek çarpıcı ürünlere ihtiyaç duyan şirketlere nadiren rastlanır. Model T, Taurus, F-150 ve Explorer gibi efsanevi modelleriyle tanınan Ford, son yıllarda böylesi küresel başarı projelerine imza atmakta zorlanıyor. ixbt.com verilerine göre ABD'de otomobil satışları 2025'te yüzde 6 artarak 2,08 milyon adede ulaşsa da bu rakam, 2000'deki 4,48 milyonluk zirvenin hâlâ yarısından az. Bu bilgiyi Techcrunch.com bildiriyor .

Şirket yönetimi, pazar koşullarında rekabet gücünü korumak ve dünya genelinde hızla gelişen Çinli elektrikli araçlara güçlü bir yanıt vermek için yeni adımlar atıyor. Ford CEO'su Jim Farley, yakında tanıtılacak Fathom adlı elektrikli pikabı marka için gerçek bir “Model T anı” olarak nitelendiriyor. Yeni Universal EV platformu üzerine inşa edilen bu aracın şirketin kaderini olumlu yönde değiştirmesi bekleniyor.

Fathom modeli ve fiyat avantajları

Her ne kadar farklı yorumlansa da yeni aracın baz modeli, alıcılar için son derece cazip bir fiyata sunulacak. Otomotiv devinin açıklamasına göre Fathom pikabının başlangıç fiyatı, teslimat ücretleri dahil 29.945 dolardan başlayacak. Bu rakam, günümüzde yeni otomobiller için yaklaşık 50.000 dolar, elektrikli araçlar içinse 56.000 dolar olan ortalama piyasa fiyatlarının oldukça altında.

Buna rağmen günümüz tüketicileri otomobil seçerken yalnızca düşük fiyata bakmıyor. Ford'un tam da bu noktada ciddi sorunlarla karşılaşması mümkün. Fathom, 2021'de Maverick satışlarının başlamasına kadar neredeyse hiç ilgi görmeyen kompakt pikap segmentine giriyor. Bu yeni küçük kamyonet yeterince umut verici görünse de potansiyelinin geçen yüzyıldaki Taurus modeli kadar büyük bir başarı getirmesi pek olası değil.

Pazarın talepleri ve elektrikli araçlara yaklaşım

Cox Automotive verilerine göre günümüzde otomobil pazarının büyük bölümünü SUV modelleri oluşturuyor ve potansiyel alıcıların yüzde 70'inden fazlası SUV'ları tercih ediyor. Pikaplarla ilgilenenlerin oranı ise yalnızca yüzde 33. Kamyonet meraklıları arasında bile bu araçlar yalnızca bir ulaşım aracı olarak değil, belirli bir yaşam tarzı ve kendine özgü bir dış tasarım gerektiren ürünler olarak görülüyor. Fathom ise görünümü itibarıyla son derece agresif ve dayanıklı bir off-road karakteri sergilemiyor.

Elektrikli araçlara geçiş süreci de her zaman sorunsuz ilerlemiyor. Birçok sürücü ilk elektrikli aracını denedikten sonra geleneksel içten yanmalı motorlu otomobillere dönmek istemese de pazarın büyük bölümü değişime hâlâ temkinli yaklaşıyor. Bayiler de geleneksel yakıtla çalışan otomobilleri korumaya çalışırken Fathom'un otomotiv dünyasında beklendiği gibi devrim yaratıp yaratmayacağını ya da yalnızca küçük bir başarıyla mı yetineceğini zaman gösterecek.

FordElektrikli AraçOtomotivFathomTeknoloji
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Yorumlar 0

İlgili haberler

Modüler bilgisayar üreticisi veri sızıntısını duyurduModüler bilgisayar üreticisi veri sızıntısını duyurduBugün, 21:20Cloudflare, yapay zekâ ajanları için tasarlanan Kitesurf tarayıcısını tanıttıCloudflare, yapay zekâ ajanları için tasarlanan Kitesurf tarayıcısını tanıttıBugün, 21:20ABD'de açık deniz rüzgâr santrali projelerini iptal etmek için 4 milyar dolar harcandıABD'de açık deniz rüzgâr santrali projelerini iptal etmek için 4 milyar dolar harcandıBugün, 20:24SpaceX, Teksas’taki Terafab tesisi için güneş panelleri yerine gaz santralleri kullanacakSpaceX, Teksas’taki Terafab tesisi için güneş panelleri yerine gaz santralleri kullanacakBugün, 19:57Çin'in Kimi sinir ağı siber güvenlik test ortamından kaçtıÇin'in Kimi sinir ağı siber güvenlik test ortamından kaçtıBugün, 19:29Airbnb şirketi yapay zekâ sayesinde yeni özellikleri daha hızlı sunuyorAirbnb şirketi yapay zekâ sayesinde yeni özellikleri daha hızlı sunuyorBugün, 19:24
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Teknoloji haberler

NASA Karadeniz'deki sıra dışı olayı uzaydan görüntüledi
NASA Karadeniz'deki sıra dışı olayı uzaydan görüntüledi
Dünya iklimi tehlike altında: “Süper El-Nino” olasılığı yüzde 81'e ulaştı
Dünya iklimi tehlike altında: “Süper El-Nino” olasılığı yüzde 81'e ulaştı
Okyanus tabanında yeni yer kabuğu oluşumu ilk kez canlı olarak gözlemlendi
Okyanus tabanında yeni yer kabuğu oluşumu ilk kez canlı olarak gözlemlendi
Bilim insanları Dünya benzeri bir gezegende ilk kez atmosfer tespit etti
Bilim insanları Dünya benzeri bir gezegende ilk kez atmosfer tespit etti
Apple iPhone 18 Pro ilk kez videoda görüntülendi: Kamera ve tasarımda devrim
Apple iPhone 18 Pro ilk kez videoda görüntülendi: Kamera ve tasarımda devrim
Toyota Elektrikli Otomobiller İçin Ömür Boyu Garanti Açıkladı: Bataryalar Ücretsiz Değiştirilecek
Toyota Elektrikli Otomobiller İçin Ömür Boyu Garanti Açıkladı: Bataryalar Ücretsiz Değiştirilecek
ABD'de bir müşteri mağazadan rekor düzeyde ucuza güçlü bir oyun bilgisayarı satın aldı
ABD'de bir müşteri mağazadan rekor düzeyde ucuza güçlü bir oyun bilgisayarı satın aldı
Enerji devrimi: 25 yıl ömürlü yeni sodyum-iyon bataryalar satışa çıktı
Enerji devrimi: 25 yıl ömürlü yeni sodyum-iyon bataryalar satışa çıktı