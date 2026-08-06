Ford Fathom elektrikli aracı şirket için yeni bir Taurus olabilir mi?

Otomotiv tarihinde kaderini kökten değiştirecek çarpıcı ürünlere ihtiyaç duyan şirketlere nadiren rastlanır. Model T, Taurus, F-150 ve Explorer gibi efsanevi modelleriyle tanınan Ford, son yıllarda böylesi küresel başarı projelerine imza atmakta zorlanıyor. ixbt.com verilerine göre ABD'de otomobil satışları 2025'te yüzde 6 artarak 2,08 milyon adede ulaşsa da bu rakam, 2000'deki 4,48 milyonluk zirvenin hâlâ yarısından az. Bu bilgiyi Techcrunch.com bildiriyor .

Şirket yönetimi, pazar koşullarında rekabet gücünü korumak ve dünya genelinde hızla gelişen Çinli elektrikli araçlara güçlü bir yanıt vermek için yeni adımlar atıyor. Ford CEO'su Jim Farley, yakında tanıtılacak Fathom adlı elektrikli pikabı marka için gerçek bir “Model T anı” olarak nitelendiriyor. Yeni Universal EV platformu üzerine inşa edilen bu aracın şirketin kaderini olumlu yönde değiştirmesi bekleniyor.

Fathom modeli ve fiyat avantajları

Her ne kadar farklı yorumlansa da yeni aracın baz modeli, alıcılar için son derece cazip bir fiyata sunulacak. Otomotiv devinin açıklamasına göre Fathom pikabının başlangıç fiyatı, teslimat ücretleri dahil 29.945 dolardan başlayacak. Bu rakam, günümüzde yeni otomobiller için yaklaşık 50.000 dolar, elektrikli araçlar içinse 56.000 dolar olan ortalama piyasa fiyatlarının oldukça altında.

Buna rağmen günümüz tüketicileri otomobil seçerken yalnızca düşük fiyata bakmıyor. Ford'un tam da bu noktada ciddi sorunlarla karşılaşması mümkün. Fathom, 2021'de Maverick satışlarının başlamasına kadar neredeyse hiç ilgi görmeyen kompakt pikap segmentine giriyor. Bu yeni küçük kamyonet yeterince umut verici görünse de potansiyelinin geçen yüzyıldaki Taurus modeli kadar büyük bir başarı getirmesi pek olası değil.

Pazarın talepleri ve elektrikli araçlara yaklaşım

Cox Automotive verilerine göre günümüzde otomobil pazarının büyük bölümünü SUV modelleri oluşturuyor ve potansiyel alıcıların yüzde 70'inden fazlası SUV'ları tercih ediyor. Pikaplarla ilgilenenlerin oranı ise yalnızca yüzde 33. Kamyonet meraklıları arasında bile bu araçlar yalnızca bir ulaşım aracı olarak değil, belirli bir yaşam tarzı ve kendine özgü bir dış tasarım gerektiren ürünler olarak görülüyor. Fathom ise görünümü itibarıyla son derece agresif ve dayanıklı bir off-road karakteri sergilemiyor.

Elektrikli araçlara geçiş süreci de her zaman sorunsuz ilerlemiyor. Birçok sürücü ilk elektrikli aracını denedikten sonra geleneksel içten yanmalı motorlu otomobillere dönmek istemese de pazarın büyük bölümü değişime hâlâ temkinli yaklaşıyor. Bayiler de geleneksel yakıtla çalışan otomobilleri korumaya çalışırken Fathom'un otomotiv dünyasında beklendiği gibi devrim yaratıp yaratmayacağını ya da yalnızca küçük bir başarıyla mı yetineceğini zaman gösterecek.