ChatGPT ücretsiz kullanıcılar için metinli sohbetleri sınırsız hâle getirdi

Yapay zekâ alanında lider şirket OpenAI, popüler ChatGPT hizmetinde önemli değişiklikler yaptı. ixbt.com'un aktardığına göre platform, tüm kullanıcılar için metin mesajlaşmasındaki sınırlamaları tamamen kaldırdı. Bu adım, haftada 1 milyardan fazla aktif kullanıcıya sahip sistemin kullanımını daha da kolaylaştırmayı amaçlıyor. Bu konuda Techcrunch.com haber veriyor.

Haftada 1 milyar kullanıcı sınırını aşan ChatGPT için bu, yeni bir dönemin başlangıcı sayılıyor. Şirketin açıkladığı bilgilere göre güncellemeler yalnızca ücretsiz kullanıcıları değil, ücretli abonelik sahiplerini de etkiliyor.

Yeni GPT-5.6 modelleri ve özellikleri

Ücretsiz ve Go tarifesindeki kullanıcılar için yeni GPT-5.6 Luna modeli varsayılan seçenek olarak belirlendi ve önceki GPT-5.5 sürümünün yerini aldı. Bu model, metinli sohbetlerdeki sınırlamaları kaldırmanın yanı sıra karmaşık sorunların çözümüne yardımcı olan özel bir "Think" düğmesiyle donatıldı.

Buna rağmen OpenAI, dosyalar, görseller, sesli mesajlar ve görsel içerik oluşturma için ayrı sınırlamaların korunacağını hatırlattı. Plus ve Pro tarifesindeki kullanıcılar için de özel güncellemeler sunuldu. Bu kullanıcılara hızlı görevler, web araştırmaları, planlama ve karar alma süreçlerinde yardımcı olan geliştirilmiş GPT-5.6 Sol modeli verildi.

Doğruluk ve ayarlama seçenekleri

Plus ve Pro kullanıcıları artık modelin karmaşıklık düzeyini ayarlamaya olanak tanıyan özel bir akıl yürütme kaydırıcısını da kullanabilecek. Böylece kullanıcı, sistemin verilecek yanıt üzerinde ne kadar zaman ve kaynak harcayacağını kendisi belirleyebilecek.

OpenAI tarafından gerçekleştirilen şirket içi değerlendirmelere göre yeni modeller, önceki nesle kıyasla çok daha doğru çalışıyor. Özellikle GPT-5.5-Instant sürümüyle karşılaştırıldığında, olgusal hataların GPT-5.6 Luna'da %62, GPT-5.6 Sol modelinde ise %68 daha az görüldüğü belirlendi.

Güncellenen GPT-5.6 Sol modeli Plus ve Pro aboneleri için kullanıma sunuldu. Ücretsiz ve Go kullanıcılarına yönelik yeni özellikler ise bu hafta boyunca kademeli olarak uygulanacak; gelecek haftadan itibaren herkese tamamen sınırsız metinli sohbetler ve "Think" düğmesi sunulacak.