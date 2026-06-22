Bunyodkor Stadyumu'nda Özbekistan — Portekiz Maçı İçin Giriş Ücretsiz Olacak

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Bunyodkor Stadyumu'nda Özbekistan — Portekiz Maçı İçin Giriş Ücretsiz Olacak

23 Haziran'da Özbekistan ve Portekiz milli takımları arasındaki karşılaşma, Bunyodkor Stadyumu'na kurulan dev ekranda canlı olarak yayınlanacak. Maç, Taşkent saati ile 22:00'de başlayacak.

Aynı gün stadyumda taraftarlar için ek bir etkinlik de düzenlenecek. Saat 19:30'da bir gençlik futbol festivali gerçekleştirilmesi planlanıyor.

Organizatörler, stadyuma gelmek isteyen taraftarlara daha erken gelmelerini tavsiye ediyor. Maç yayınına ve festivale giriş tamamen ücretsiz olacaktır.

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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editör
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