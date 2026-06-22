Dünya Kupası 2026: Belçika - İran (Maçın Tehlikeli Pozisyonları)
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Dünya Kupası 2026 grup aşamasının 2. turunda Belçika ve İran arasındaki mücadele 0:0'lık beraberlikle sonuçlandı.
İranlılar 25. dakikada golü buldu. Mehdi Taremi rakip ağları sarstı ancak gol VAR incelemesi sonrası iptal edildi.
Dünya Kupası 2026. 2. Tur
Belçika - İran 0:0
İptal edilen gol: Taremi (25)
Kırmızı kart: Nathan Ngoy (66)
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