Alexia Putellas Yeni Takımını Seçiyor: İki Kez Ballon d'Or Kazanan Yıldız Nereye Gidecek?

Kadın futbol dünyasının en parlak yıldızlarından biri ve iki kez Ballon d'Or sahibi Alexia Putellas, geleceği konusunda nihai kararını vermek üzere. Barcelona'daki 14 yıllık başarılı kariyerinin ardından ayrılan İspanyol orta saha oyuncusunun, bu hafta içinde yeni takımını açıklamasının bekleniyor. Mundo Deportivo gazetesi bu bilgiyi paylaştı. Goal.com haber verecek.

Putellas, geçtiğimiz sezonu Barcelona formasıyla gerçek bir zaferle tamamladı. Takımıyla birlikte İspanya Ligi, ülke kupası ve süper kupasının yanı sıra Kadınlar Şampiyonlar Ligi'ni de kazanarak 'quadruple' başarısına imza attı. 32 yaşındaki futbolcu, tüm kulvarlarda 19 gol ve 15 asist yaparak hala dünyanın en güçlü oyuncusu olduğunu kanıtladı.

ABD ve İngiliz Kulüpleri Arasındaki Rekabet

Şu anda transfer yarışında İngiltere'nin London City Lionesses kulübü ana favori görünse de, ABD'nin NWSL ligi temsilcileri durumu değiştirmeye çalışıyor. Özellikle Boston Legacy ve son şampiyon Gotham kulüpleri, Putellas'ı kadrolarına katmak için ciddi tekliflerle ortaya çıktılar. ABD'de şampiyonanın Temmuz ortasında devam edecek olması nedeniyle, takımlar transferi daha hızlı resmileştirmek istiyor.

Ayrıca, İngiliz kadın futbolunun devleri Arsenal ve Chelsea'nin de Alexia Putellas ile ilgilendiğine dair bilgiler var. Kaynaklara göre, Londra kulüplerinden biri futbolcuya çok yüksek bir maaş ve cazip bir sözleşme teklif etti. Her iki takım da gelecek sezon öncesinde orta saha hattını güçlendirmeyi hedefliyor.

Putellas sadece deneyimli bir lider değil, aynı zamanda pazarlama açısından da her kulüp için devasa bir gelir kaynağı olarak görülüyor. Barcelona ile vedası tüm İspanya için beklenmedik bir olay oldu, ancak futbolcu yeni meydan okumaları kabul etmeye hazır olduğunu belirtti. Bir sonraki durağı, kadın futbolundaki güç dengelerini önemli ölçüde değiştirebilir.

Hatırlatalım, Alexia Putellas, Eylül ayında verilecek olan bir sonraki Ballon d'Or ödülünün de ana adaylarından biri. Şampiyonlar Ligi'nin en iyi oyuncusu seçilmesi bu şanslarını daha da artırdı. Önümüzdeki günlerde dünya futbol kamuoyu bu transfer destanının sonucunu öğrenecek.