Chelsea, Mike Maignan transferi için görüşmeleri hızlandırdı

Londra ekibi Chelsea, kaleci pozisyonunu güçlendirmek amacıyla Milan ve Fransa milli takım kalecisi Mike Maignan için mücadeleye ciddi şekilde dahil oldu. "The Blues", önümüzdeki sezonda kaleyi dünya standartlarında bir isme emanet etmek istiyor ve özellikle 30 yaşındaki Fransız oyuncuyu ana hedef olarak belirledi. Goal.com haberine göre belirtiliyor.

MilanNews24'ün haberine göre, İngiliz kulübü temsilcileri şu anda kalecinin menajeri Jonathan Kebe ile aktif iletişim halinde. Bu görüşmeler, transferin mali şartlarını ve potansiyel anlaşmanın genel çerçevesini belirlemek adına önemli bir adım olarak görülüyor. Henüz resmi bir teklif iletilmemiş olsa da, Stamford Bridge'deki ilgi günden güne artıyor.

Milan liderini bırakmak istemiyor

Ancak Milan'ın yeni teknik direktörü Ruben Amorim'in bu transfere karşı olduğu söyleniyor. Portekizli uzman, Mike Maignan'ı teknik projesinin temel taşlarından biri olarak görüyor. Amorim, takımı deneyimli liderler etrafında kurmayı planlıyor ve Maignan, karakteri ve yeteneğiyle bu gereksinimleri tam olarak karşılıyor.

Teknik direktöre göre, mevcut piyasada Maignan'ın yerini doldurabilecek bir kaleci bulmak neredeyse imkansız. Milan yönetimi de teknik direktörün taktiksel ihtiyaçları ile futbolcunun ayrılma isteği arasında bir denge kurmaya çalışıyor. Goal.com'un doğruladığına göre, "Rossoneri" bir numaralı kalecisini kolayca bırakmayacak ve yüksek bir bonservis bedeli talep edecek.

Premier League cazibesi ve futbolcunun kararı

Bu transfer hikayesinde son sözün futbolcunun kendisine ait olması bekleniyor. Bilgilere göre, Mike Maignan kariyerinde yeni bir sayfa açma ve kendisini İngiltere Premier League'de deneme fikrine sıcak bakıyor. İtalya'daki üç başarılı sezonun ardından, farklı bir ortamda oynamayı kendisi için cazip buluyor.

Chelsea gibi geçiş sürecinde olan ve yenilenme aşamasındaki bir takımda savunmanın temel direği olma perspektifi kalecinin ilgisini çekti. Futbolcu şu an tüm dikkatini Fransa milli takımı ile 2026 Dünya Kupası elemelerine vermiş olsa da, önümüzdeki haftalarda transfer konusunun daha da hızlanması bekleniyor.

Mike Maignan, Lille'den Milan'a transfer olduğundan beri Avrupa'nın en güçlü kalecilerinden biri olarak kabul ediliyor. Liderlik vasıfları ve zor durumlarda takımı kurtarma yeteneği, Chelsea yönetiminin ana dikkatini çeken noktalar arasında. Eğer taraflar anlaşmaya varırsa, bu yaz transfer döneminin en büyük hamlelerinden biri olabilir.