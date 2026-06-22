Dünya Kupası: Harry Kane, Lionel Messi ve Mbappe Arasındaki "Altın Ayakkabı" Yarışı

Kuzey Amerika'da başlayan 2026 Dünya Kupası, dünyanın en güçlü forvetleri arasında amansız bir mücadeleye dönüşüyor. Harry Kane, Lionel Messi, Kylian Mbappe ve Erling Haaland gibi yıldızlar, turnuvanın ilk aşamalarından itibaren yeteneklerini sergileyerek gol krallığı yarışında liderlik mücadelesine başladılar. Bu rekabet sadece kişisel sonuçlar için değil, aynı zamanda milli takımların genel başarısı için de belirleyici bir öneme sahip. Goal.com haber veriyor.

Grup aşamasının ilk maçlarında Lionel Messi, Cezayir karşısında hat-trick yaparak Dünya Kupası tarihinde üç gol atan en genç futbolcu oldu. Aynı zamanda Kylian Mbappe ve Erling Haaland da sırasıyla Senegal ve Irak kalelerine ikişer gol atarak hırslarını ortaya koydular. İngiltere milli takım kaptanı Harry Kane ise Hırvatistan karşısında alınan 4-2'lik galibiyette iki golün sahibi oldu.

Kişisel başarı mı yoksa takım çıkarı mı?

İngiliz futbol efsanesi John Barnes, Goal.com'a verdiği röportajda Harry Kane ve diğer yıldızların psikolojik durumu üzerinde durdu. Barnes'a göre, gol krallığı yarışı kızışmış olsa da, Kane için takım galibiyeti kişisel ödülden daha önceliklidir. Barnes, Kane'in rakiplerinin kaç gol attığına bakarak oyun stilini değiştirmediğini vurguladı.

"Eğer gol atmak İngiltere'nin bir sonraki tura çıkmasına yardımcı olacaksa, Harry kesinlikle bunu isteyecektir. Ancak o, rakipleriyle yarışmak için takım çıkarlarını bir kenara itip bencillik yapacak bir futbolcu değil. Bir kaptan olarak temel amacı takımının başarısıdır. Eğer Mbappe veya Haaland ondan daha fazla gol atarsa ve İngiltere kazanmaya devam ederse, bu Kane için bir sorun olmaz", diyor John Barnes.

Uzmanın görüşüne göre, modern futbolun zirvesinde yer alan forvetler, Mbappe dahil, benzer bir felsefeyi benimsiyor. Fransa milli takımında Ousmane Dembele gibi yetenekli takım arkadaşları olduğunu göz önünde bulunduran Mbappe de kendi gollerinden ziyade takımının dünya şampiyonluğu tacını korumasını tercih ediyor. Bu tür turnuvalarda bireysel ödüllerin takım başarısının gölgesinde kalması doğal bir durumdur.

Harry Kane'in muhteşem formu

Harry Kane 32 yaşında olmasına rağmen kariyerinin en iyi dönemlerinden birini yaşıyor. Geçen sezon Bayern Münih formasıyla tüm kulvarlarda 61 gol atarak Bundesliga'da şampiyonluğa ulaştı ve üst düzey bir forvet olduğunu bir kez daha kanıtladı. İngiltere milli takımının tüm zamanların en golcü oyuncusu unvanı, ona Dünya Kupası'nda ekstra güven veriyor.

Bu Dünya Kupası tarihi olaylarla da hatırlanabilir. Eğer bu forvetlerden biri yeniden "Altın Ayakkabı"yı kazanırsa, bu prestijli turnuvada iki kez gol kralı olan tarihteki ilk futbolcu olacak. Şimdilik yarış yeni kızışıyor ve her gol turnuva tablosundaki durumu tamamen değiştirebilir.