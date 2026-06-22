Rustam Ashurmatov: "Portekiz maçında gücümüzün %1000'ini vereceğiz"

Özbekistan milli takım savunmacısı Rustam Ashurmatov, 2026 Dünya Kupası grup aşamasının ilk turunda Kolombiya'ya karşı oynanan tarihi maçın ardından düşüncelerini paylaştı.

«Beyaz Kurtlar», Dünya Kupası'ndaki ilk maçlarında Kolombiya'ya 1:3 mağlup oldu. Sonuç beklenildiği gibi olmasa da, milli takımımız tarihindeki ilk Dünya Kupası maçına çıktı ve turnuvadaki ilk golünü attı.

Ashurmatov, Özbekistan'ın Dünya Kupası'na katılmasının ve bu dev sahnede yer almasının her futbolcu için eşsiz bir gurur kaynağı olduğunu vurguladı.

Savunmacı, «Dünya Kupası'na çıkmış olmak büyük bir gurur. Bu çok farklı bir duygu. İlk maçta gol atmamız ise bize ekstra mutluluk ve sevinç verdi. Bunu kelimelerle tam olarak ifade etmek zor» dedi.

Ona göre, Kolombiya maçında Özbekistan'ın galibiyet için şansı vardı ancak bazı pozisyonlarda şans milli takımın yanında olmadı.

Futbolcu, «Bu maçta kazanabilirdik ama biraz şanssızlık yaşadık. Artık sonraki maçlara sadece galibiyet için çıkacağız» diye ekledi.

Özbekistan'ı şimdi daha ciddi bir sınav bekliyor: Portekiz milli takımıyla mücadele. Rustam Ashurmatov, takımın Kolombiya maçından sonra aşama aşama toparlandığını ve sıradaki rakibe karşı hazırlıklara başladığını belirtti.

Sözlerine göre, futbolcular hem taktiksel hem de fiziksel olarak durumlarını iyileştiriyorlar.

Ashurmatov, «Günden güne toparlandık. Bugünden itibaren Portekiz hazırlıklarına başladık. Taktik ve fiziksel açıdan gelişiyoruz. Sahada tüm imkanlarımızı kullanacağız. Yüzde yüz değil, yüzde bin çaba göstereceğiz» dedi.

Portekiz maçı, savunmacı için özel bir sembolik öneme de sahip. Çünkü kendisi, çocukken Cristiano Ronaldo ile Taşkent'te tanışan futbolculardan biri.

Portekizli yıldız 2009 yılında Taşkent'i ziyaret ettiğinde Ashurmatov 13 yaşındaydı. O zamanlar genç futbolcular Ronaldo ile birlikte top oynamış ve hatıra fotoğrafı çektirmişlerdi.

«Onun Taşkent'e gelmesi bizim için beklenmedik bir olaydı. Bizimle futbol oynadı ve fotoğraflar çekildi. Bir gün Dünya Kupası'nda Ronaldo'ya karşı sahaya çıkacağımız o zamanlar hayal bile edilemezdi. Bu bir tarih» dedi.

Yıllar sonra, o genç futbolcu şimdi Ronaldo'nun karşısına Dünya Kupası sahnesinde bir rakip olarak çıkmak üzere. Ancak Ashurmatov, Özbekistan'ın sadece Portekizli yıldızı durdurmak için değil, tüm Portekiz takımına karşı savaşmaya hazırlandığını belirtti.

Savunmacı, «Gelecek maçta sadece Ronaldo'ya karşı değil, tüm Portekiz milli takımına karşı savaşacağız» dedi.

Ashurmatov, çocukluktaki o karşılaşmadan bu yana hayatında çok şeyin değiştiğini de belirtti. Futbolcular büyüdü, uluslararası turnuvalarda deneyim kazandı ve şimdi tüm Özbekistan halkının izlediği Dünya Kupası'na ulaştılar.

Futbolcu, «Öncelikle yaşımız ve tecrübemiz değişti. Birçok uluslararası turnuva ve maça katıldık. Şimdi Dünya Kupası'ndayız, tüm halkımız bizi izliyor. İçimizde o çocukluk hala duruyor ama sahada ona karşı savaşacağız» dedi.

Savunmacıya göre, yıldız futbolculara karşı sahaya çıkmak olağanüstü bir durum olarak görülmemeli. Dünya Kupası'na katılan her takım, en güçlü rakiplere karşı savaşmaya hazır olmalıdır.

Ashurmatov, «Dünya Kupası'na katılmayı hayal etmiştik. Şimdi her türlü yıldıza karşı oynamamız gerekiyor ve buna hazırız» diye vurguladı.

Özbekistan ve Portekiz arasındaki karşılaşma, milli takımımız için bir başka tarihi sınav olacak. «Beyaz Kurtlar» sahada disiplin, cesaret ve maksimum fedakarlıkla hareket ederek taraftarları mutlu etmeye çalışacak.