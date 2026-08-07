Arsenal, Tottenham kaptanı Cristian Romero’yu kadrosuna katmak istiyor

İngiltere Premier Lig’in önde gelen kulüplerinden Arsenal, ezeli rakibi Tottenham’ın kaptanı Cristian Romero’yu transfer etmek için ciddi girişimlere başladı. Daily Mail’in haberine göre Mikel Arteta’nın ekibi, savunma hattındaki sorunları çözmek amacıyla Arjantinli stoperin temsilcileriyle iletişime geçti. Goal.com haberine göre.

Londra’nın kırmızı tarafında ortaya çıkan bu acil durumun nedeni William Saliba’nın sakatlığı oldu. Fransa Millî Takımı’nın oyuncusunun, 2026 Dünya Kupası Elemeleri’nde sırtından yaşadığı sakatlık nedeniyle Premier Lig’in yeni sezonunun başlangıcını kaçıracağı kesinleşti. Bunun sonucunda teknik heyet, savunmayı güçlendirmek için radikal adımlar atmaya hazırlanıyor.

Transfer yarışındaki rekabet ve alıcılar

Arsenal’in aktif girişimlerine rağmen Atlético Madrid, bu transfer yarışının favorisi olarak gösteriliyor. Diego Simeone, vatandaşı Romero’nun uzun süredir hayranı ve şu anda kadroda yer açmak ve teklif için kaynak oluşturmak üzere çalışmalar yürütüyor.

İspanyol devi Atlético Madrid’in Matteo Ruggeri’yi Aston Villa’ya, Nahuel Molina’yı ise Roma’ya satmak için görüşmeler yaptığı bildirildi. Bu transferlerden elde edilecek gelirin Tottenham’ın yıldızı için 30 milyon sterlinlik ilk teklifin finanse edilmesinde kullanılması planlanıyor.

İtalyan kulüplerinin ilgisi ve Tottenham’ın tutumu

Goal.com’un haberine göre Serie A’nın önde gelen kulüplerinden Inter de bu mücadelede aktif rol oynuyor. Milano ekibi, Tottenham ile 34 milyon sterlinlik bonservis bedeli konusunda anlaşmaya varmış olsa da oyuncunun kişisel şartları konusunda henüz ortak bir noktaya ulaşılamadı.

Öte yandan Tottenham yönetimi de savunma hattını yeterince güçlendirmeyi başardı. Roberto De Zerbi yönetimindeki ekip, Jon Paul van Hecke’yi 52 milyon sterlin karşılığında ve serbest oyuncu Marcos Senesi’yi kadrosuna kattı. Bu durum, kulübe Romero’yu satma imkânı veriyor.

Bununla birlikte Londra ekibinin kaptanını, özellikle de ezeli rakibi Arsenal’e satma fikri hem kulüp yönetimi hem de taraftarlar tarafından kabul edilemez olarak değerlendiriliyor. Cristian Romero’nun Tottenham’daki kariyeri boyunca sakatlıklardan dönüş süreçleri de dâhil olmak üzere çeşitli zorluklar yaşandı.