Julián Álvarez kariyerine tam olarak Barcelona'da devam etmek istiyor

·156·Spor
Julián Álvarez kariyerine tam olarak Barcelona'da devam etmek istiyor

Yaz transfer döneminin en hareketli günlerinde Atlético Madrid'in forveti Julián Álvarez'in geleceği kritik bir aşamaya girdi. Spor basınında yer alan haberlere göre Katalan kulübü, futbolcuyu kadrosuna katma konusunda oldukça kararlı ve Arjantinli forvetle sürekli iletişim hâlinde. Goal.com haber veriyor.

Barcelona yönetimi, transfer için önceden hazırlanan stratejinin sezon öncesi kampı sırasında sonuç vermesini umuyor. Ancak Katalanlar, oyuncuyu kadrosuna katmak için kendisini haklı olarak hayal kırıklığına uğramış hisseden Atlético Madrid'e ciddi bir finansal teklif sunmak zorunda kalacak.

Diego Simeone ile Álvarez'in görüşmesi

Transfer piyasasındaki müzakereler çıkmaza girmiş gibi görünürken, takımın teknik direktörü Diego Simeone ile Julián Álvarez arasındaki yüz yüze görüşme, durumu değiştirebilecek önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Bu konuşmanın taraflar açısından birçok noktayı netleştirmesi bekleniyordu.

Spor basınının doğruladığı üzere futbolcu ile teknik direktör daha önce de görüşmüştü. Özellikle ikilinin kişisel buluşması temmuz ayında Miami'de gerçekleşti. Diego Simeone o sırada Arjantin Millî Takımı'nın kampını ziyaret etmiş ve oğlu ile birlikte Julián Álvarez'le de zaman geçirmişti.

Şu anda yaz transfer döneminin dinamikleri ve piyasa kuralları bu anlaşmanın kaderini belirliyor. Barcelona yönetiminin pozisyonundan geri adım atmaması ve futbolcunun da Katalan ekibinde forma giymek istemesi, durumu daha da ciddi hâle getiriyor.

Madrid ekibinin lider oyuncusunu kolayca bırakmayacağı kesin. Bu nedenle önümüzdeki haftaların transfer piyasasında en hareketli ve sürprizlerle dolu dönemlerden biri olması bekleniyor.

Julián ÁlvarezBarcelonaAtlético MadridDiego SimeoneTransferler
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
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