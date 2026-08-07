Yapay zekânın yeni bir virüs yaratması bilim insanlarını şaşırttı

Stanford Üniversitesi bilim insanları, yapay zekâ (YZ) kullanarak E. coli bakterilerini yok edebilen yeni bakteriyofajlar oluşturdu. Araştırma sonuçları Science dergisinde yayımlandı; konuyla ilgili Stanford Report ve The Guardian yayınları da haber yaptı.

Bilim insanları virüsleri oluştururken Evo 2 üretken yapay zekâ modelini kullandı. Model, FX174 bakteriyofajını temel alarak binlerce olası genom geliştirdi. Laboratuvarda sentezlenen yaklaşık 300 varyanttan 16'sının pratikte etkili olduğu doğrulandı. Bu fajların E. colibakterisinin iki farklı suşuna karşı etkili olduğu ve doğal bakteriyofajlardan önemli ölçüde farklılık gösterdiği kaydedildi.

Araştırma, yapay zekânın işlevsel virüs genomları oluşturabileceğini gösterdi. Ancak bilim insanları, bu teknolojinin insanlara, hayvanlara veya bitkilere zarar verebilecek virüslere uygulanamayacağını vurguluyor.

Belirtildiğine göre, Evo 2 modeli, insanlara ve hayvanlara bulaşan virüsler yerine 2 milyondan fazla bakteriyofajın genetik verileriyle eğitildi.

Uzmanlara göre bu teknoloji, gelecekte yeni ilaçların geliştirilmesine yardımcı olabilir. Bununla birlikte teknoloji, biyogüvenlik ve yapay zekânın güvenli kullanımı konularını daha da önemli hâle getiriyor.