«Rüzgârdan hamile kaldım»: Kadının iddiasının ardındaki gerçek

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«Rüzgârdan hamile kaldım»: Kadının iddiasının ardındaki gerçek

2021 yılında Endonezya’nın Batı Cava eyaletinde yaşanan sıra dışı bir olay kamuoyunda büyük tartışmalara yol açmıştı. 25 yaşındaki Siti Zainah adlı kadın, namazını kıldıktan sonra evinde dinlenirken bedenine aniden güçlü bir rüzgâr girdiğini hissettiğini ve bunun ardından karnının hızla büyümeye başladığını söyledi.

Kadının ifadelerine göre, yalnızca bir saat sonra şiddetli doğum sancıları başlamıştı. Yakındaki bir sağlık kuruluşuna götürülen kadın, burada 2,9 kilogram ağırlığında sağlıklı bir kız çocuğu dünyaya getirdi.

Bu haber kısa sürede yayıldı ve köy sakinleri arasında büyü ve diğer doğaüstü olaylarla ilgili çeşitli söylentiler ortaya çıktı. Duruma açıklık getirmek amacıyla yerel polis ekipleri ve sağlık uzmanları soruşturma başlattı.

Hastanenin başhekimi Eman Sulayeman’ın açıklamasına göre bu olay, biyolojik açıdan tamamen normal bir hamilelikti. Doktor, Siti Zainah’ın bilimsel olarak nadir görülen «gizli hamilelik» durumunu yaşadığını belirtti.

Uzmanların belirttiğine göre böyle bir durumda hormonal veya fizyolojik değişiklikler, örneğin âdet görmenin devam etmesi ya da karın bölgesinin neredeyse hiç büyümemesi nedeniyle kadın doğum başlayana kadar hamile olduğunu fark etmeyebilir. Kadının bedenine «rüzgâr girdiği» yönündeki ifadesi ise yalnızca doğum sancılarının başladığı ana denk gelen bir tesadüf olarak değerlendirildi.

Polisin yürüttüğü soruşturma sonucunda Siti Zainah’ın olaydan dört ay önce yasal eşinden boşandığı ortaya çıktı. Doktorlar ve kolluk kuvvetleri, çocuğun babasının eski eşi olduğunu doğruladı.

EndonezyaBatı CavaSiti ZainahEman Sulayeman
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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» editör
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