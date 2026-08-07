43 öğrencinin ölümü: eski vali gözaltına alındı

·185·Dünya
43 öğrencinin ölümü: eski vali gözaltına alındı

Meksika’nın Guerrero eyaletinin eski valisi Ángel Aguirre, 2014 yılında kaybolan 43 öğrencinin davasıyla ilgili önemli kanıtların yok edilmesini emretmekle suçlanarak gözaltına alındı. Bu açıklamayı ülkenin Başsavcısı Ernestina Godoy yaptı.

Godoy’un açıklamasına göre Aguirre, adaleti engellemek ve zorla kaybetme suçlarından şüpheleniliyor. Eski vali ise daha önce kendisine yöneltilen suçlamaları reddetmişti.

Bu olay, Meksika tarihindeki insan haklarıyla ilgili en büyük trajedilerden biri olarak kabul ediliyor. Uluslararası soruşturmaların sonucuna göre, Ayotzinapa Öğretmenlik Koleji’nin 43 öğrencisi Mexico City’deki bir gösteriye giderken organize suç örgütü üyeleri ve polislerin iş birliğiyle öldürüldü. Şimdiye kadar yalnızca 3 öğrencinin cesedi tespit edildi; diğerlerinin akıbeti ise hâlâ bilinmiyor.

Başsavcının açıklamasına göre, bu yıl ocak ve mayıs aylarında alınan iki kişinin, bunlardan biri koruma altındaki tanık, ifadeleri Aguirre’nin öğrencilerin kaybolduğu geceyle ilgili kanıtların yok edilmesi konusunda üst düzey yetkililerle toplantı yapmış olabileceğini gösterdi. Soruşturmanın çıkarları gözetilerek toplantının ayrıntıları şimdilik açıklanmadı.

Godoy, yeni kanıtların eski valinin öğrencilerin akıbetinin belirlenmesine yardımcı olabilecek bilgilerin yok edilmesine karışmış olabileceğini doğruladığını belirtti. Meksika yasalarına göre bu nedenle şüphelinin soyadı resmi açıklamalarda “N” harfiyle veriliyor.

Soruşturma bilgilerine göre eyalet yetkilileri daha önce öğrencilerin içinde bulunduğu otobüsleri kaydeden güvenlik kameralarının görüntülerinin mevcut olmadığını bildirmişti. Ancak tehditler nedeniyle daha önce sessiz kalan bir tanık bu yıl soruşturmaya iş birliği yapmayı kabul etti.

Bağımsız Uzmanlar Uluslararası Disiplinlerarası Grubu üyesi Ángela Buitrago’nun söylediğine göre soruşturmanın bu yönü daha 2015 yılında tespit edilmişti. Buitrago’ya göre yeni bilgiler, devlet kurumlarının bu suça dahil olduğu yönündeki önceki sonuçları daha da güçlendiriyor.

2012–2018 yılları arasında Meksika cumhurbaşkanı olan Enrique Peña Nieto’nun basın ofisinin bu durumla ilgili henüz açıklama yapmadığı bildirildi.

Ángel AguirreMeksikaGuerreroErnestina GodoyMeksiko
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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» editör
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