102 çocuklu baba artık başka çocuk sahibi olmayacağını açıkladı

Ugandalı 68 yaşındaki çiftçi Musa Hasahya, dev ailesiyle yeniden kamuoyunun dikkatini çekti. Onun 12 eşi, 102 çocuğu ve 560’tan fazla torunu olduğu bildirildi.

Ancak bu kadar büyük bir aileyi geçindirmek her geçen yıl daha da zorlaşıyor. Musa Hasahya, günlük yaşam giderleri, gıda, giysi ve çocuklarının eğitimi için yapılan harcamaların hızla artması nedeniyle ailesine bakmanın giderek zorlaştığını söyledi.

Maddi sıkıntılar nedeniyle eşlerinden ikisi bile aileyi terk etti. Bu nedenle bundan sonra başka çocuk sahibi olmamaya karar verdiğini açıkladı. Ayrıca Musa Hasahya, eşlerine hamileliği önleyici yöntemleri kullanmalarını söylediğini belirtti.

İlginç olan ise tüm çocuklarını ve torunlarını dış görünüşlerinden tanıdığını, ancak isimlerini tamamen hatırlamakta zorlandığını itiraf etmesi.

Musa Hasahya’nın hikâyesi sosyal medyada geniş yankı buldu ve büyük bir aileyi geçindirmenin yol açtığı ekonomik zorluklar hakkındaki tartışmaları yeniden alevlendirdi.