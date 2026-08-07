Redmi K100 Pro Max amiral gemisi: 200 MP kamera ve özellikleri

Redmi markası, yeni amiral gemisi Redmi K100 Pro Max akıllı telefonuyla ilgili ilginç ve önemli ayrıntıları resmen açıkladı. ixbt.com’un bildirdiğine göre şirket, yeni cihazın başlıca teknik özelliklerini, 200 megapiksellik gelişmiş kamera özelliklerini ve ilk fotoğraf örneklerini paylaştı. Bu amiral gemisi, yüksek performansı ve gelişmiş teknolojileriyle mobil pazarında ciddi rekabete hazırlanıyor. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Kamera özellikleri ve fotoğraf çekim teknolojileri

Cihazın ana sensörü, 16 384 × 12 288 piksele kadar ultra yüksek çözünürlüklü fotoğraflar çekebiliyor. Bu yüksek piksel sayısı, sensörden doğrudan kırpma yoluyla 2 ve 3 kat yakınlaştırma sağlamak için kullanılıyor. Redmi bu yöntemi kalite kaybı olmadan yakınlaştırma olarak adlandırıyor. Ayrıca akıllı telefonda 5 kat optik yakınlaştırma sunan periskop modül ve 17 mm eşdeğer odak uzaklığına sahip 50 megapiksellik ultra geniş açılı kamera bulunuyor.

Şimdiye kadar yayımlanan tüm fotoğraf örnekleri gün ışığında çekildi; kameranın zorlu veya düşük ışıklı koşullarda nasıl performans göstereceği ise gizemini koruyor. Buna rağmen 17, 24, 48, 120 ve 240 mm odak uzaklıklarında çekilen kareler, cihazın 14 kata kadar yakınlaştırma kapasitesini açıkça ortaya koydu.

Ekran, ses ve donanım

Akıllı telefon, M11 adlı yeni ışıldayan malzeme temelinde üretilen 6,9 inçlik OLED ekranla donatılacak. Ekranın yenileme hızı 185 Hz olacak; yerel tepe parlaklığı 4500 nit seviyesine ulaşacak ve BT.2020 renk uzayının yüzde 90’ını kapsayacak. Ekranın kusursuz çalışması için özel AI Display Chip D2 görüntü işleme çipi de kullanılacak.

Cihazın donanım altyapısını Snapdragon 8 Elite Gen 5 V-series işlemcisi oluşturuyor. Ses sistemine gelince, Bose iş birliğiyle geliştirilen sistem; iki geniş bantlı ve bir ayrı düşük frekanslı hoparlörden oluşan 2.1 formatında ses sunuyor. Akıllı telefonda dokunsal geri bildirim için güçlü bir titreşim motoru da bulunuyor.

Batarya ve şarj özellikleri

Güvenilir pil ömrü sağlamak amacıyla Redmi K100 Pro Max, 9070 mA·ch kapasiteli dev bir bataryayla donatılacak. Cihaz, 100 W kablolu ve 50 W kablosuz şarj teknolojisini destekliyor. İlginç olarak amiral gemisi, diğer cihazlar için harici güç kaynağı (Power Bank) olarak da kullanılabilecek; tersine kablolu güç aktarımı 27 Ws, kablosuz versiyonu ise 22,5 W olacak.