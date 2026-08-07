Ally McCoist, Premier Lig'in yeni sezonundaki favorileri ve sürpriz adayları açıkladı

İngiltere Premier Ligi'nin yaklaşan sezonu öncesinde futbol kamuoyu ve uzmanlar, şampiyonluk yarışıyla ilgili tahminlerini paylaşmaya devam ediyor. Eski İskoç forvet Ally McCoist'e göre, geçen sezon 22 yıllık aranın ardından şampiyonluğa ulaşan Arsenal, bu sezon da turnuvanın açık ara favorisi olarak başlayacak. Mikel Arteta yönetimindeki takım, unvanını başarıyla savunmak için yaz transfer döneminde aktif davranarak kadrosunu daha da güçlendirdi. Goal.com haber veriyor.

Ally McCoist, talkSPORT'a verdiği röportajda Londra ekibinin şu anda turnuvadaki tüm rakipler için temel ölçüt ve sınav olduğunu vurguladı. Ona göre Arsenal, şampiyonluk unvanını savunma yolunda zorlu sınavlarla karşılaşacak olsa da lig şampiyonluğu için hâlâ en büyük aday konumunda. Uzman ayrıca Liverpool ve Manchester United'ın oyununda da olumlu değişimler ve gelişim gözlemlendiğini belirtti.

Transfer piyasası ve başlıca rakipler

Arsenal, şampiyonluğu koruma hedefi doğrultusunda kadrosunu yenileme çalışmalarını aktif şekilde sürdürüyor. Kulüp, Club Brugge'den Christos Tzolis'i ve Leeds United kalecisi Illan Meslier'i kadrosuna katmayı başardı. Ayrıca takımın Newcastle kaptanı Bruno Guimarães'i 75 milyon sterlin karşılığında transfer etmesi bekleniyor. Transfer piyasasındaki bu hareketlilik, Mikel Arteta'nın takımının pozisyonlarını daha da güçlendirmek istediğini gösteriyor.

Manchester City çevresindeki durum ise belirsizliğini koruyor. Ally McCoist, Pep Guardiola'nın yokluğunun City için nasıl bir etki yaratacağını önceden söylemenin zor olduğunu ifade etti. Ancak Rodri'nin Dünya Kupası'ndaki performansını öven McCoist, İspanyol orta sahanın takım için ne kadar önemli bir figür olduğunu özellikle vurguladı. Bununla birlikte Manchester United'ın önünde Avrupa kupaları meselesinin de bulunması, sezonun ilgi çekici geçmesini sağlayacak.

Xabi Alonso yönetimindeki Chelsea – gizli favori

Ally McCoist'in tahminlerindeki en ilgi çekici noktalardan biri, Xabi Alonso yönetimindeki yenilenmiş Chelsea oldu. Eski futbolcu, İspanyol teknik adamı Stamford Bridge için en doğru ve akıllıca tercih olarak nitelendirdi. Almanya'daki başarılı döneminin ardından Premier Lig'e gelen Alonso'nun teknik ekipte taktik zekâsını göstermesi bekleniyor.

Londra ekibi, yeni teknik direktörünün fikirlerini desteklemek için yaz aylarında büyük harcamalar yaptı. Özellikle transfer döneminde Morgan Rogers, 117 milyon sterlin gibi rekor bir bedelle kadroya katıldı. Uzmanına göre sahadaki performansın yanı sıra soyunma odasındaki atmosfer ve teknik direktörün futbolcularla ilişkisi de şampiyonluk yarışında belirleyici rol oynayacak.