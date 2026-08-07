Ally McCoist, Premier Lig'in yeni sezonundaki favorileri ve sürpriz adayları açıkladı

·46·Spor
Ally McCoist, Premier Lig'in yeni sezonundaki favorileri ve sürpriz adayları açıkladı

İngiltere Premier Ligi'nin yaklaşan sezonu öncesinde futbol kamuoyu ve uzmanlar, şampiyonluk yarışıyla ilgili tahminlerini paylaşmaya devam ediyor. Eski İskoç forvet Ally McCoist'e göre, geçen sezon 22 yıllık aranın ardından şampiyonluğa ulaşan Arsenal, bu sezon da turnuvanın açık ara favorisi olarak başlayacak. Mikel Arteta yönetimindeki takım, unvanını başarıyla savunmak için yaz transfer döneminde aktif davranarak kadrosunu daha da güçlendirdi. Goal.com haber veriyor.

Ally McCoist, talkSPORT'a verdiği röportajda Londra ekibinin şu anda turnuvadaki tüm rakipler için temel ölçüt ve sınav olduğunu vurguladı. Ona göre Arsenal, şampiyonluk unvanını savunma yolunda zorlu sınavlarla karşılaşacak olsa da lig şampiyonluğu için hâlâ en büyük aday konumunda. Uzman ayrıca Liverpool ve Manchester United'ın oyununda da olumlu değişimler ve gelişim gözlemlendiğini belirtti.

Transfer piyasası ve başlıca rakipler

Arsenal, şampiyonluğu koruma hedefi doğrultusunda kadrosunu yenileme çalışmalarını aktif şekilde sürdürüyor. Kulüp, Club Brugge'den Christos Tzolis'i ve Leeds United kalecisi Illan Meslier'i kadrosuna katmayı başardı. Ayrıca takımın Newcastle kaptanı Bruno Guimarães'i 75 milyon sterlin karşılığında transfer etmesi bekleniyor. Transfer piyasasındaki bu hareketlilik, Mikel Arteta'nın takımının pozisyonlarını daha da güçlendirmek istediğini gösteriyor.

Manchester City çevresindeki durum ise belirsizliğini koruyor. Ally McCoist, Pep Guardiola'nın yokluğunun City için nasıl bir etki yaratacağını önceden söylemenin zor olduğunu ifade etti. Ancak Rodri'nin Dünya Kupası'ndaki performansını öven McCoist, İspanyol orta sahanın takım için ne kadar önemli bir figür olduğunu özellikle vurguladı. Bununla birlikte Manchester United'ın önünde Avrupa kupaları meselesinin de bulunması, sezonun ilgi çekici geçmesini sağlayacak.

Xabi Alonso yönetimindeki Chelsea – gizli favori

Ally McCoist'in tahminlerindeki en ilgi çekici noktalardan biri, Xabi Alonso yönetimindeki yenilenmiş Chelsea oldu. Eski futbolcu, İspanyol teknik adamı Stamford Bridge için en doğru ve akıllıca tercih olarak nitelendirdi. Almanya'daki başarılı döneminin ardından Premier Lig'e gelen Alonso'nun teknik ekipte taktik zekâsını göstermesi bekleniyor.

Londra ekibi, yeni teknik direktörünün fikirlerini desteklemek için yaz aylarında büyük harcamalar yaptı. Özellikle transfer döneminde Morgan Rogers, 117 milyon sterlin gibi rekor bir bedelle kadroya katıldı. Uzmanına göre sahadaki performansın yanı sıra soyunma odasındaki atmosfer ve teknik direktörün futbolcularla ilişkisi de şampiyonluk yarışında belirleyici rol oynayacak.

Premier LigArsenalChelseaXabi AlonsoFutbol
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Yorumlar 0

İlgili haberler

Derby d'Italia: Kerim Alajbegovic Juventus formasıyla ilk maçına çıkabilirDerby d'Italia: Kerim Alajbegovic Juventus formasıyla ilk maçına çıkabilirBugün, 22:12Lionel Messi'nin 2028 Copa América'daki geleceği belli olduLionel Messi'nin 2028 Copa América'daki geleceği belli olduBugün, 21:57Lokomotiv Taşkent'te Dinamo karşısında geri dönüşe imza attıLokomotiv Taşkent'te Dinamo karşısında geri dönüşe imza attıBugün, 21:50Real Madrid yeteneği Franco Mastantuono Fiorentina'ya transfer olduReal Madrid yeteneği Franco Mastantuono Fiorentina'ya transfer olduBugün, 21:18«Navbahor», Temur Kapadze yönetiminde galibiyet serisini sürdürüyor«Navbahor», Temur Kapadze yönetiminde galibiyet serisini sürdürüyorBugün, 21:01Harry Kane'in geleceği: Münih, MLS ve İngiltere'ye dönme ihtimaliHarry Kane'in geleceği: Münih, MLS ve İngiltere'ye dönme ihtimaliBugün, 20:55
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Spor haberler

Cristiano Ronaldo Dünya Kupası'ndaki mağlubiyetin ardından ailesiyle tatil yapıyor
Cristiano Ronaldo Dünya Kupası'ndaki mağlubiyetin ardından ailesiyle tatil yapıyor
Abdukodir Khusanov'un erken evliliğinin nedeni belli oldu
Abdukodir Khusanov'un erken evliliğinin nedeni belli oldu
Özbekistan'ı 2026 Dünya Kupası'ndan eleyen yıldızın korkunç kaderi...
Özbekistan'ı 2026 Dünya Kupası'ndan eleyen yıldızın korkunç kaderi...
Shakira, Mbappe ile iletişime geçmek için kimden yardım istediğini açıkladı
Shakira, Mbappe ile iletişime geçmek için kimden yardım istediğini açıkladı
Lamine Yamal final sonrası Messi'nin kendisine söylediklerini açıkladı
Lamine Yamal final sonrası Messi'nin kendisine söylediklerini açıkladı
Erling Haaland ABD'den tuhaf bir hediyeyle döndü: Manchester City yıldızı hayranlarını şaşırttı
Erling Haaland ABD'den tuhaf bir hediyeyle döndü: Manchester City yıldızı hayranlarını şaşırttı
City'den sürpriz hamle: Maresca 25 oyuncuyu vitrine çıkarıyor
City'den sürpriz hamle: Maresca 25 oyuncuyu vitrine çıkarıyor
12 günlük risk şampiyonluğa dönüştü: Muradov tarih yazdı (video)
12 günlük risk şampiyonluğa dönüştü: Muradov tarih yazdı (video)