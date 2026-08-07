Shomurodov Trabzonspor'a transfer olacak mı? Başakşehir Başkanı açıklama yaptı

·132·Spor
Shomurodov Trabzonspor'a transfer olacak mı? Başakşehir Başkanı açıklama yaptı

Türkiye Süper Ligi'nin yeni sezonu öncesinde büyük ve iddialı hedefler belirleyen Trabzonspor, transfer piyasasındaki hareketliliğiyle gündemde kalıyor.

Liverpool'dan ayrılan 34 yaşındaki dünya yıldızı Mohamed Salah’ı Suudi Arabistan kulüplerinin yüksek tekliflerine rağmen kadrosuna katan Trabzon ekibi, şimdi de santrfor pozisyonuna odaklandı.

Türk basını, Trabzonspor'un geçtiğimiz sezon 22 gol atarak Süper Lig gol kralı olan İstanbul Başakşehir forveti Eldor Shomurodov'a ciddi ilgi gösterdiğini yazıyor.

Başakşehir Başkanı resmî teklif olduğunu kabul etti mi?

Türkiye'nin saygın 61saat.com portalının spor direktörü Hasan Tüncel bu transfer söylentilerine açıklık getirmek amacıyla Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ ile görüşerek durumu araştırdı.

İçeriden bilgi veren gazeteciye göre İstanbul kulübünün başkanı beklenen açıklamayı yaptı:

“Eldor Shomurodov kesinlikle çok üst düzey bir futbolcu. Bu konuyla ilgili Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ ile bizzat görüştüm. Sayın Gümüşdağ'ın belirttiğine göre Trabzonspor tarafından Shomurodov için şu ana kadar herhangi bir resmî başvuru, görüşme talebi veya transfer teklifi gelmedi.” — dedi Hasan Tüncel.

Fatih Tekke'nin planı ve 15–20 milyon avroluk sansasyon

Çok sayıda saygın kaynak, Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke nin, geçtiğimiz sezon 22 gol atan Shomurodov'u hücum hattında görmeyi son derece istediğini doğruluyor.

Trabzon ekibi, bu transferin mali yükünü azaltmak için kendi forveti Umut Nayiri takasın bir parçası olarak teklif etme seçeneği üzerinde çalışıyor.

Aynı zamanda, 31 yaşındaki Özbekistan millî takım kaptanı için Dünya Kupası'ndaki başarılı performanslarının ardından Suudi Arabistan ve Rusya kulüplerinden de talipler çıktı.

Başakşehir'in mali talebi:

Başakşehir, Shomurodov'un transferi için daha önce toplam 5,8 milyon avro harcamıştı. İstanbul kulübünün yönetimi şimdi golcüsüne en az 15–20 milyon avro değer biçiyor ve bu transferden büyük gelir elde etmeyi planlıyor.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör
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