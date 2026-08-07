Barcelona, Marc Casadó için 40 milyon euro talep ediyor

·55·Spor
Barcelona, Marc Casadó için 40 milyon euro talep ediyor

Barcelona orta saha oyuncusu Marc Casadó'nun geleceği, son transfer döneminin ana gündem maddelerinden biri hâline geldi. Katalan kulübünün altyapısından yetişen oyuncu için yüksek bonservis talebinde ısrar etmesi nedeniyle transfer şimdilik çıkmaza girmiş durumda. Bu bilgiyi Goal.com aktarıyor .

Goal.com'un haberine göre Suudi Arabistan kulübü Al-Hilal, temmuz ayında 22 yaşındaki İspanyol futbolcuyu kadrosuna katmak için resmî bir teklif sundu. Ancak Barcelona yönetimi bu ilk teklifi hemen reddetti ve görüşmeler şimdilik durmuş durumda.

Transferdeki ana engel ve mali talepler

Şu anda iki kulüp arasındaki anlaşmanın önündeki en büyük engel, futbolcunun bonservisi konusundaki büyük fark. Katalanlar, altyapısından yetişen oyuncu için 30 milyon euronun üzerinde bir başlangıç bedeli talep ediyor.

Mundo Deportivo'nun haberine göre İspanyol devi, nihai anlaşma bedelinin 40 milyon euroya yaklaşmasını istiyor. Suudi Arabistan temsilcisi ise şu an için bu yüksek mali talepleri karşılamaya hazır değil. Bu nedenle taraflar ortak bir noktada buluşamıyor.

Kişisel sözleşme ve Avrupa'dan gelen ilgi

Kulüpler arasındaki anlaşmazlıklara rağmen Marc Casadó ile Al-Hilal arasında kişisel sözleşme şartlarına ilişkin görüşmeler oldukça ileri bir aşamada. Futbolcu ile Suudi kulübü arasında güçlü bir karşılıklı anlayış bulunuyor.

Buna rağmen orta saha oyuncusunun Katalonya'daki belirsiz durumu, Avrupa'nın önde gelen liglerini de kayıtsız bırakmıyor. Premier League, Serie A ve Bundesliga ekipleri yetenekli futbolcunun durumunu yakından takip ediyor.

Kaynağa göre Barcelona'nın yıldızı, kariyerine Avrupa'nın güçlü liglerinden birinde devam etme seçeneğine sıcak bakıyor. Ancak şu ana kadar ne İngiltere, ne İtalya ne de Almanya kulüplerinden Katalan ekibine resmî bir teklif geldi. Şimdilik Al-Hilal, futbolcu için net bir teklif sunan tek talip olarak öne çıkıyor.

BarcelonaMarc CasadóAl-HilalTransferLa Liga
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
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