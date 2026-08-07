Arsenal, Ferran Torres transferi için görüşmelere başladı

·79·Spor
Arsenal, Ferran Torres transferi için görüşmelere başladı

İngiltere'nin Arsenal kulübü, transfer dönemi kapanmadan önce hücum hattını güçlendirmek amacıyla Barcelona'nın forveti Ferran Torres'e ciddi ilgi gösteriyor. Mikel Arteta'nın ekibi yaz transfer döneminde birçok tanınmış futbolcuyu kadrosuna katmayı planlamıştı, ancak öncelikli hedefleri için yürütülen görüşmelerin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından Londra kulübü alternatif seçenekler aramak zorunda kaldı. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

CaughtOffside'ın aktardığı bilgilere göre Arsenal yönetimi, hücum hattının kanatlarını güçlendirmek için İspanyol futbolcunun durumunu yakından takip ediyor. Transfer piyasasında "Topçular" için arayışların kolay geçmediği görülüyor. Kulüp yaz boyunca birkaç yeni futbolcuyu kadrosuna katmış olsa da elit seviyede bir kanat oyuncusu bulma meselesi Mikel Arteta için baş ağrısına dönüştü.

Transfer piyasasındaki başarısızlıklar ve ana planın çöküşü

Londra ekibi yaz transfer döneminde bir dizi ağır kayıp yaşadı. Chelsea, Morgan Rogers'ı kadrosuna katarken Paris Saint-Germain'in yıldızı Bradley Barcola'nın Liverpool'a gitmeyi tercih etmesi, Arsenal'in bu konudaki girişimlerinin sonuçsuz kalmasına yol açtı. Ancak takım için en büyük darbe, Real Madrid yıldızı Vinicius Junior'ın transferindeki başarısızlık oldu.

Arsenal, Brezilyalı kanat oyuncusunun sözleşmesinin sona yaklaşmasından yararlanmayı planlıyordu. Ancak futbolcu, Madrid kulübüyle Haziran 2032'ye kadar geçerli dev bir sözleşme imzalayınca Londra ekibinin bu konudaki umutları tamamen suya düştü. Bunun sonucunda kulüp, dikkatini Barcelona temsilcisi Ferran Torres başta olmak üzere diğer futbolculara çevirdi.

Ferran Torres'in mevkisi ve kulüp içindeki ortam

Daha önce Manchester City forması giyen Ferran Torres, Mikel Arteta'nın yakından tanıdığı bir futbolcu. Hücum üçlüsündeki çok yönlü özellikleri Arsenal için oldukça faydalı olabilir. 26 yaşındaki futbolcunun şu anda Paris Saint-Germain'in ilgi alanında olduğu belirtilse de henüz hiçbir resmi anlaşmaya varılmadığı bildiriliyor.

CaughtOffside gazetecisi Mark Brus'un aktardığına göre Arsenal temsilcileri futbolcunun menajerleriyle iletişime geçerek yaz boyunca oyuncunun durumuyla ilgili kendilerini bilgilendirmelerini istedi. Diğer kaynaklar ise Londra kulübünün bu konuyu şimdilik yalnızca iç görüşmelerde değerlendirdiğini ve durumu uzaktan takip ettiğini vurguluyor.

Ferran Torres, Sportico'ya verdiği röportajda Katalanların kendisine ne kadar ihtiyaç duyduğunu göstermesi gerektiğini açıkça ifade etmişti. İspanyol futbolcu, Avrupa'nın önde gelen kulüplerinden teklifler almanın kendisini memnun ettiğini kabul ederken mevcut sözleşmesi nedeniyle geleceğine kendisinin karar verme hakkına sahip olduğunu da ekledi.

ArsenalFerran TorresBarcelonaTransferPremier League
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
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