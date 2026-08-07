Rodri Real Madrid'e kararını bildirdi: Neden tercihi Barcelona oldu?

Manchester City ve İspanya Milli Takımı'nın kaptanı Rodri hakkındaki transfer gelişmeleri kritik aşamaya geldi. Uzun süre boyunca Real Madrid'in öncelikli hedeflerinden biri olan orta saha oyuncusu, sonunda tamamen farklı bir yol seçti.

En dikkat çekici nokta, Rodri'nin Madrid ekibini belirsizlik içinde bırakmaması. Oyuncu, Real Madrid ile yürütülen görüşmelere duyduğu saygı nedeniyle kararını kulübe bizzat bildirdi. Artık Barcelona'nın önünde tek bir büyük görev kaldı: Manchester City ile anlaşmak.

Cadena SER'in El Larguero programının haberine göre futbolcunun menajeri Pablo Barquero, görüşmeler sırasında Real Madrid'in profesyonel ve saygılı davrandığını vurguladı.

“Kendini kusursuz şekilde gösteren Real Madrid'e duyduğu saygı nedeniyle Rodri, Barcelona'ya transfer olma kararını kulübe bizzat bildirdi.”

Kaynağa göre Madrid ekibi, Rodri için ciddi bir teklif hazırladı ve taraflar son iki haftadır görüşmeler yürüttü. Buna rağmen futbolcu, nihai kararını kişisel faktörlere dayanarak verdi ve Barcelona projesini tercih etti.

Böylece Real Madrid açısından durum büyük ölçüde netleşti: Kulüp, futbolcunun fikrini değiştirmesini bekleyerek zaman kaybetmek yerine transfer piyasasındaki diğer seçeneklere odaklanabilir.

Şimdi sıra Manchester City ile görüşmelerde

Rodri'nin onayı transferi otomatik olarak tamamlamıyor.

30 yaşındaki orta saha oyuncusunun Manchester City ile sözleşmesi 30 Haziran 2027'ye kadar geçerli. Bu nedenle Barcelona'nın futbolcuyu kadrosuna katabilmek için İngiliz kulübüyle de anlaşması gerekiyor. Transfermarkt'ın güncel verilerine göre Rodri'nin piyasa değeri yaklaşık 50 milyon avro.

Britanya basınına göre City, futbolcusunu takımda tutma ihtimalinden henüz tamamen vazgeçmiş değil. Ancak sözleşmenin son yılına girilmiş olması, kulübün müzakerelerdeki pozisyonunu etkileyebilir. The Guardian, “Cityzens”in yaklaşık 60 milyon sterlinlik bir teklifi değerlendirebileceğini yazıyor.

Dolayısıyla artık asıl merak konusu Rodri'nin isteği değil, Barcelona'nın onun için ne kadar ödemeye hazır olduğu.

Dünya Kupası'nın ardından statüsü bir kez daha yükseldi

Rodri'nin kararını daha da ilginç kılan nokta, Barcelona'yı kariyerindeki en büyük turnuvalardan birini tamamladıktan sonra tercih etmesi.

İspanya, 2026 Dünya Kupası finalinde Arjantin'i 1-0 mağlup ederek tarihinde ikinci kez dünya şampiyonu oldu. Karşılaşmanın tek golünü uzatmaların 106. dakikasında Ferran Torres attı.

Rodri ise turnuvada İspanya'nın sekiz maçının tamamında forma giydi ve FIFA tarafından Dünya Kupası'nın en iyi futbolcusu seçilerek adidas Altın Top ödülünü kazandı. Finalde kullandığı 105 pasın 101'inde isabet sağlayan Rodri, ikili mücadelelerin de yüzde 80'ini kazandı.

Bu nedenle onun transferi, yalnızca deneyimli bir orta saha oyuncusunun satın alınması anlamına gelmiyor. Barcelona, aslında Dünya Kupası'nın en iyi futbolcusunu takımının merkezine katma fırsatı için mücadele ediyor.

City'deki yedi yıllık dönem sona mı yaklaşıyor?

Rodri, 2019 yazında Atletico Madrid'den Manchester City'ye transfer oldu ve kısa süre içinde Pep Guardiola sisteminin en önemli oyuncularından birine dönüştü.

Rodri'nin City'deki önemini yalnızca golleri veya asistleriyle ölçmek zor. İspanyol oyuncu, savunma ile hücum arasında bağlantı kuran, oyunun temposunu kontrol eden ve en büyük maçlarda sorumluluk alan bir futbolcuya dönüştü.

Rodri, City formasıyla Şampiyonlar Ligi, Premier Lig ve daha birçok kupa kazandı. 2024'te Ballon d'Or'u alan Rodri, 2026'da Dünya Kupası şampiyonluğunu ve turnuvanın en iyi futbolcusu ödülünü de koleksiyonuna ekledi.

Barcelona'nın orta sahasında ne değişecek?

Transfer gerçekleşirse Katalan ekibi, son yıllarda aradığı en önemli özelliklerden birine sahip olacak: yoğun baskı altında bile oyunu kontrol edebilen bir ön liberoya.

Rodri'nin güçlü yönü yalnızca top kazanmakla sınırlı değil. O:

— savunmadan hücuma geçişi yönetir;

— baskı altında topu neredeyse hiç kaybetmez;

— oyunun temposunu düşürmeyi veya aniden artırmayı bilir;

— büyük maçlarda karar almaktan çekinmez.

Böyle bir futbolcunun Barcelona'ya transferi, takımın yalnızca ilk 11'ini değil, tüm oyun modelini etkileyebilir.

Ana karar verildi, şimdi fiyat belirleyici olacak

Birkaç gün önce Rodri için Real Madrid ile Barcelona arasındaki rekabet gündemin başlıca konularından biriydi. Şimdi ise durum değişti: Futbolcunun tercihi belli oldu ve Madrid ekibi bu konuda doğrudan bilgilendirildi.

Ancak transferin kulüpler düzeyinde hâlâ çözüme kavuşturulması gerekiyor.

Barcelona, Manchester City'nin taleplerini karşılayabilirse Dünya Kupası'nın en iyi futbolcusu Camp Nou'da yeni dönemin merkezi figürlerinden biri olabilir.

Artık en büyük merak konusu farklı: Barcelona, Rodri'nin “evet” yanıtını gerçek bir transfere dönüştürebilecek mi?

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