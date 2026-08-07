David Raya Premier Lig'de tarihî rekor kırabilir

Goal.com'un haberine göre Arsenal'in kalecisi David Raya, İngiltere Premier Lig'inde tarihî bir rekora imza atarak üst üste dördüncü kez Altın Eldiven ödülünü kazanmanın en güçlü adayı olabilir. İspanyol kaleci, son sezonlardaki istikrarlı performansı ve güven veren oyunuyla yalnızca takımının kilit oyuncularından biri değil, aynı zamanda ülke liginin en seçkin kalecilerinden biri hâline geldi. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

2023 yılında Emirates Stadium'a önce kiralık olarak katılan 30 yaşındaki futbolcu, kısa sürede yeteneklerini daha da geliştirerek Mikel Arteta yönetimindeki takımın tartışmasız birinci kalecisi oldu. Bu süreçte üst üste üç sezon Altın Eldiven ödülünü kazanan Raya, toplam 48 maçta kalesini gole kapatmayı başardı.

Tarihî rekora doğru cesur adım

Bugüne kadar Premier Lig'de dört kez en iyi kaleci unvanını yalnızca iki efsane isim, Petr Cech ve Joe Hart, kazandı. Ancak ikisi de bu başarıya üst üste sezonlarda ulaşamadı. David Raya, 2026-27 sezonunun sonunda bir kez daha bu ödüle layık görülürse İngiltere lig tarihinde üst üste dört kez Altın Eldiven kazanan ilk kaleci olacak.

Arsenal'in sağlam savunma hattı bu hedefe ulaşmada en önemli faktörlerden biri olarak öne çıkıyor. William Saliba, Gabriel Magalhaes ve Jurrien Timber gibi savunmacılar rakip hücumculara neredeyse hiç fırsat vermiyor. Bu nedenle uzmanlar ve eski futbolcular, İspanyol eldivenin bu rekoru kırma ihtimalini yüksek görüyor.

Uzmanların görüşleri ve kalecinin oyun tarzı

Arsenal'in eski kalecisi ve Invincibles kadrosunun üyesi Graham Stack, Haypp'in katkılarıyla Goal.com'a verdiği özel röportajda David Raya hakkındaki görüşlerini paylaştı. Stack'e göre kalenin gole kapatılması yalnızca bir kalecinin başarısı değil, tüm takımın ortak çalışmasının ürünü:

Duran topları savunmada takım hâlinde hareket etmek

Savunmacıların büyük özveriyle topu uzaklaştırması

Rakibin kanat ortalarına karşı organize şekilde mücadele etmek

Bununla birlikte Graham Stack, David Raya'nın riskli oyun tarzına da özellikle değindi. Stack'e göre İspanyol kaleci zaman zaman kendisini zor durumlara soksa da kendisine ve takım arkadaşlarına duyduğu büyük güven sayesinde en kritik pasları bile atabiliyor. Bu özellik, takımın başarısında önemli bir rol oynuyor.