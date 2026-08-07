Milan’ın yeni teknik direktöründen ses getiren açıklama: Rakiplerden korkmuyoruz

·75·Spor
Milan’ın yeni teknik direktöründen ses getiren açıklama: Rakiplerden korkmuyoruz

Milan'ın yeni teknik direktörü Ruben Amorim, takımın yeni sezondaki ana hedef ve görevleri hakkında değerlendirmelerde bulundu. Portekizli uzman, "rossoneri" ile büyük zaferler hedefliyor.

İtalya'nın prestijli La Gazzetta dello Sport yayın organına verdiği röportajda Amorim, takımın iç potansiyeli ve Avrupa arenasındaki planlarını paylaştı.

"Avrupa Ligi'ni kazanabileceğimize inanmalıyız"

Yeni teknik direktör, takımın önüne konulan temel görevin her maça ayrı ayrı hazırlanmak ve tüm turnufalarda maksimum sonuç için mücadele etmek olduğunu vurguladı:

"En önemlisi her maça ayrı bir odaklanma göstermek. Takımımız her karşılaşmada, her turnuvada galibiyet elde edecek kadar güçlü. Hedefe doğru adım adım ilerlersek ciddi sonuçlar alabiliriz.

Avrupa Ligi'nden bahsedecek olursak, bu turnuvada şampiyon olabileceğimize inanmalıyız," — dedi Amorim.

Serie A ve Şampiyonlar Ligi'ne dönüş planı

Ruben Amorim, Serie A'daki rekabeti değerlendirirken Milan gibi dev bir kulübün asla şampiyonluk yarışından uzak kalmaması gerektiğini vurguladı:

"Önümüzde Serie A da var. Rakiplerimizin bazıları belirli bir avantaja sahip, çünkü teknik direktörleri uzun süredir takımlarının başında. Ancak ben Milan'ın teknik direktörü olarak şampiyonluk için yarışamayacağımızı söyleyemem.

Önümüzde büyük bir iş yükü var — yeni teknik direktör, kadrodaki değişiklikler. Ancak Milan gibi büyük bir kulüp her zaman kupalar için mücadele etmek zorundadır. Bunun için tüm gücümüzü ortaya koyacağız. Aynı zamanda, Şampiyonlar Ligi bileti almanın da hem finansal hem de prestij açısından son derece önemli olduğunun bilincindeyiz," — diye sözlerini tamamladı uzman isim.

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Ruben AmorimMilanLa Gazzetta dello SportRossoneri
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör
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