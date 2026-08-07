Diego Forlan, Uruguay Milli Takımı'nın Teknik Direktörü Olarak Atandı

Uruguay milli futbol takımında teknik direktör değişikliği yaşandı. Marcelo Bielsa, Dünya Kupası'ndaki başarısız katılımın ardından görevinden ayrılınca, yerine efsanevi eski forvet Diego Forlan geçici olarak teknik direktörlük görevine getirildi. Goal.com bu haberi duyurdu. Goal.com haber veriyor.

47 yaşındaki teknik adam, bu görevi ülkenin 20 yaş altı genç milli takımını çalıştırma görevine ek olarak yürütecek. Uruguay Futbol Federasyonu daimi teknik direktör arayışını tamamlayana kadar takımı yönetecek.

Dünya Kupası'ndaki başarısızlık ve Bielsa'nın istifası

Uruguay Milli Takımı'nın Marcelo Bielsa yönetimindeki Dünya Kupası kampanyası büyük bir hayal kırıklığıyla sona erdi. Takım, grup aşamasını geçemeyerek turnuvaya veda etti. Yeşil Burun Adaları ve Suudi Arabistan karşısında yalnızca iki puan toplayan «La Selección», taraftarlarını büyük hayal kırıklığına uğrattı.

Turnuva boyunca Uruguaylıların topa sahip olma oranında ortalama yüzde 55'lik bir performans sergilemesine rağmen bu sonucun Bielsa'yı görevinde tutmaya yetmediğini belirtmek gerekir. Bunun üzerine federasyon yönetimi radikal bir karar alarak deneyimli teknik adamla yollarını ayırdı.

Diego Forlan'ın teknik direktörlük kariyeri ve görevleri

Goal.com'un haberine göre Diego Forlan, futbolculuk kariyerinin ardından teknik direktörlük alanında çok fazla deneyime sahip değil. Daha önce yalnızca Peñarol ve Atenas kulüplerini çalıştırdı. Ancak futbolculuk dönemindeki itibarı ve milli takıma yaptığı katkılar eşsiz. Forlan, Uruguay formasıyla 112 maça çıkıp 36 gol attı ve 2010 Dünya Kupası'nda Altın Top ödülünü kazandı.

Yeni teknik direktörün önündeki görevlerin kapsamı oldukça geniş. Avrupa'da forma giyen milli takım yıldızlarını motive etmesi ve takımda kazanma ruhunu yeniden canlandırması gerekiyor. Ayrıca Forlan, A Milli Takım'ı yönetmenin yanı sıra 20 yaş altı milli takımı gelecek gençler dünya şampiyonasına hazırlamalı.

Diego Forlan, teknik direktör olarak ilk sınavına 24 Eylül'de Japonya Milli Takımı'na karşı oynanacak hazırlık maçında çıkacak. Federasyon, daimi teknik direktörü 2026'nın sonu veya 2027'nin başına kadar atamayı planlıyor.