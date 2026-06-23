Arjantin ve Avusturya maçında Lionel Messi dublet yaptı

2026 Dünya Kupası grup aşamasında Arjantin, Avusturya'yı 2-0 mağlup etti. J Grubu'ndaki mücadele Dallas'taki Arlington Stadyumu'nda oynandı. Arjantin adına Lionel Messi iki kez rakip ağları sarstı. İlk gol 38. dakikada, ikinci gol ise 90+5. dakikada geldi.

Maç istatistiklerinde Arjantin birçok açıdan rakibine üstünlük kurdu. Arjantin 12 şut çekerken, Avusturya altı deneme yaptı. İsabetli şut sayısı Arjantin'de üç, Avusturya'da ise bir oldu.

Arjantin %54 topla oynama oranına sahipken, Avusturya'nın oranı %46 oldu. Pas sayısında da Güney Amerika temsilcisi öndeydi: Arjantin 538, Avusturya ise 440 pas yaptı. Pas isabet oranları sırasıyla %90 ve %87 olarak gerçekleşti.

Karşılaşmada Arjantin 13, Avusturya ise 12 kez faul yaptı. Her iki takım da ikişer sarı kart gördü. Kırmızı kart çıkmadı. Arjantin iki kez ofsayta düşerken, Avusturya'da ofsayt kaydedilmedi.

Korner sayılarında Avusturya üstündü. Avusturya üç, Arjantin ise bir kez korner kullandı. Ancak Avusturya'nın hücumları golle sonuçlanmadı.

İkinci turun ardından Arjantin altı puanla grup lideri konumunda. Avusturya üç puanla ikinci sırada yer alıyor. Ürdün ve Cezayir ise henüz puan alamadı.