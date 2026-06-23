Lionel Messi dünya rekorunu kırdı: Arjantin erkenden play-off'a yükseldi

Arjantin milli takım kaptanı Lionel Messi, Dallas'ta oynanan Dünya Kupası 2026 grup aşaması Avusturya maçında (2:0) tarihi bir başarıya imza attı. Deneyimli forvet, karşılaşmada attığı iki golle Dünya Kupaları tarihinin en golcü oyuncusu oldu. Bu galibiyet, son şampiyonu erkenden son 16 turuna taşıdı. Goal.com haberine göre belirtiliyor.

38 yaşındaki Lionel Messi, maç boyunca Miroslav Klose'ye ait olan uzun yıllardır kırılamayan rekoru yenilemeyi başardı. Karşılaşmanın gergin geçen ilk dakikalarının ardından önce Messi skoru açtı, maçın sonuna doğru ise ikinci golünü atarak turnuva tarihinin en etkili futbolcusu konumunu sağlamlaştırdı.

Rekora giden yol ve kaçan penaltı

İlginç olan şu ki, Lionel Messi maçın ilk yarısında bir penaltı şansını değerlendiremedi. Vuruşu direğin biraz yanından dışarı çıktı. Ancak futbolcu, bu hatanın takıma fayda sağlamış olabileceğini vurguladı. Goal.com'un haberine göre Messi, maç sonrası verdiği röportajda duruma farklı bir açıdan yaklaştı.

"Dürüst olmak gerekirse, olayların böyle gelişmesi şaşırtıcı. Bugün penaltıyı gole çevirip farkı artırabilirdim, ancak o zaman gol atsaydım belki sonraki iki golü atamazdım. Bunu asla bilemeyiz, önemli olan takımın emeği ve sonuçtan memnunum," diye belirtti Lionel Messi.

Arjantin play-off'a hazırlanıyor

G grubu kapsamındaki ilk iki maçta altı puan toplayan Arjantin milli takımı, bir üst tura çıkma meselesini erkenden çözdü. Lionel Scaloni'nin öğrencileri için gruptaki son maç artık puan durumu açısından bir önem taşımıyor. Bu durum, as oyuncuların dinlenmesi ve toparlanması için fırsat yaratıyor.

"Planlarımız iki galibiyet almaktı. Bu kolay olmadı çünkü Dünya Kupası'nda tüm maçlar kıyasıya geçer. Önemli olan görevi tamamlamış olmamız. Biz Arjantin milli takımıyız ve her rakibe karşı sadece galibiyet için sahaya çıkarız," diye ekledi kaptan.

Lionel Messi, son Dünya Kupası'nda sadece takım başarısıyla değil, kişisel rekorlar konusunda da yeni zirvelere ulaşmaya devam ediyor. Dallas'taki maçı, artık resmen gezegenimizin en prestijli turnuvası tarihinin en büyük golcüsü olduğu için taraftarların hafızasında uzun süre yer edinecektir.