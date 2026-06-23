Julian Alvarez Atletico Madrid'den ayrılmak istiyor, Barcelona karar bekliyor

Julian Alvarez, Dünya Kupası'nın ardından Atletico Madrid'e dönmek istemediğini açıkça belirtti. Arjantinli forvet, kulüpteki geleceği hakkında yetkililerle görüştüğünü ve transferin tüm taraflar için uygun bir çözüm olabileceğini ifade etti.

Alvarez, "Şu an bunu konuşma zamanı değil ama gizleyemem. Kulüpteki ilgili kişilerle görüştüm. Transfer olmam herkes için en iyi çözüm olacaktır. Hayalimi gerçekleştirmek istiyorum" dedi.

Cadena SER'in haberine göre, Barcelona futbolcudan Atletico Madrid'den ayrılma isteğini kamuoyuna açıklamasını istedi. Alvarez bu adımı attı. Artık Katalanların müzakereleri uygulama aşamasına taşıması bekleniyor.