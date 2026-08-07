Guardiola Rodri’ye ne söyledi? Bu, Perez için büyük bir darbe oldu...

Yaz boyunca Real Madrid’le anılan Rodri’nin transfer hikâyesi beklenmedik bir dönemece girdi. Son haberlere göre İspanya Millî Takımı’nın lideri artık Madrid’e değil, Barcelona seçeneğine ciddi şekilde sıcak bakıyor.

Durumun en ilginç noktası ise Pep Guardiola’yla ilgili. Gazeteci Miguel Blázquez’in aktardığına göre Rodri’nin eski teknik direktörü bu hafta futbolcuyla bizzat görüşerek hangi yolu seçmesi gerektiği konusunda ona tavsiyede bulundu.

Rodri uzun süre Real Madrid’i düşünüyordu

30 yaşındaki orta saha oyuncusunun Manchester Cityile sözleşmesi 2027 yazında sona eriyor. Bu nedenle Madrid kulübü son aylarda Rodri’yi kadrosuna katma ihtimalini aktif şekilde değerlendiriyordu.

Sky Sports’un haberine göre Real Madrid, hattaManchester Cityile görüşmelere başladı ve Rodri için yaklaşık 50 milyon sterlin ödemeye hazır olduğunu bildirdi.

İspanyol futbolcunun kendisi de daha önce Santiago Bernabéu’ya transfer olma fikrine olumlu yaklaşıyordu. Pep Guardiola, nisan ayında Rodri’nin Real Madrid’e ilgisi hakkında konuşurken dünyanın en büyük kulüplerinden birinin teklifini reddetmenin kolay olmadığını söylemişti.

Ancak ağustos ayının ilk haftasında durum tamamen farklı bir yöne döndü.

Guardiola’nın görüşmesi neyi değiştirdi?

Miguel Blázquez’in aktardığı bilgilere göre Pep Guardiola bu hafta Rodri’yle bizzat iletişime geçti.

Kaynağın iddiasına göre Katalan teknik adam, eski öğrencisine kariyerine Barcelona’da devam etme seçeneğini tercih etmesini tavsiye etti.

Bu ayrıntı özel önem taşıyor. Rodri, 2019’dan bu yana Guardiola yönetimindeManchester Cityoyununun merkezî figürlerinden biri hâline geldi. İkili birlikte Premier Lig şampiyonluğu ve UEFA Şampiyonlar Ligi gibi büyük kupalar kazandı.

AS gazetesi de Guardiola’nın futbol felsefesinin ve etkisinin Rodri’nin Barcelona’ya yönelmesinde önemli bir faktör olduğunu yazıyor. Gazeteye göre futbolcuyu Katalan ekibinin topa sahip olmaya dayalı oyun tarzı da cezbediyor.

Guardiola şu anda ne Manchester City’yi ne de Barcelona’yı çalıştırıyor. Buna rağmen Rodri’nin kariyerindeki en önemli teknik direktörlerden biri olarak onun görüşü, futbolcunun nihai kararını etkileyebilir.

Barcelona harekete geçti

Katalan kulübünün ilgisi artık sıradan bir transfer söylentisi düzeyinde değil.

Sky Sports News, 6 Ağustos’ta Barcelona’nın Rodri transferi için Manchester City’ye başvurmaya hazırlandığını bildirdi. Kaynağa göre Katalanlar son 24 saat içinde futbolcu için mücadeleyi ciddi şekilde hızlandırdı.

Bazı İspanyol kaynakları ise Rodri ile Barcelona arasında kişisel şartlar konusunda prensipte anlaşmaya varıldığını yazıyor.

AS’ın haberine göre olası anlaşmanın yaklaşık 60 milyon avro değerinde olması ve futbolcunun Katalonya’da dört yıllık sözleşme imzalaması mümkün.

Böylece transferin bir sonraki ana aşaması Barcelona ile Manchester City arasındaki görüşmelere bağlı olacak.

Neden özellikle Barcelona?

Rodri’nin tercihini açıklayabilecek birkaç önemli faktör bulunuyor.

Birincisi oyun tarzı. İspanyol orta saha oyuncusu topa sahip olmaya, pozisyonel hücum organizasyonuna ve oyunun temposunu merkezden kontrol etmeye dayalı sistemde kendini en iyi hissediyor.

İkincisi, İspanya Millî Takımı’ndaki takım arkadaşları. AS’ın vurguladığına göre Rodri, Barcelona’da millî takımda birlikte oynadığı birçok futbolcuyla aynı takımda yer alma fırsatını da önemli bir faktör olarak görüyor.

Üçüncüsü ise Guardiola faktörü. Rodri’nin futbola bakışı son yıllarda tam olarak onun sistemi içinde şekillendi.

Bu açıdan Barcelona’nın mevcut modeli futbolcuya hiç yabancı değil.

Manchester City ise Rodri’yi bırakmak istemiyor

Transferin önündeki en büyük engel de burada.

Manchester City, lider oyuncusunu satmak istemiyor. Kulüp Rodri’ye yeni bir uzun vadeli sözleşme teklif etti ve onu Enzo Maresca yönetiminde başlayan yeni dönemin temel figürlerinden biri olarak görüyor.

Ayrıca Rodri, Dünya Kupası’nın ardından ameliyat geçirdi ve şu anda rehabilitasyon sürecinde. Buna rağmen futbolcunun transfer piyasasındaki değeri ve ona yönelik ilgi azalmış değil.

Manchester City için mesele basit: Kulüp onu şimdi satmaz ve yeni sözleşme konusunda anlaşmaya varamazsa, futbolcuyu 2027 yazında bedelsiz kaybetme riskiyle karşı karşıya kalacak.

Tam da bu durum Barcelona ile Real Madrid’e görüşmelerde fırsat sunuyor.

Peki Real Madrid şimdi ne yapacak?

Birkaç hafta önce Rodri için ana favori olarak Real Madrid gösteriliyordu. Şimdi ise durum tersine döndü.

AS’ın haberine göre futbolcunun öncelikli tercihi Barcelona’ya kaydı. Sky Sports da Katalanların Rodri’den olumlu sinyal aldığını belirtiyor.

Bu nedenle önümüzdeki günlerde iki önemli sorunun yanıtı ortaya çıkabilir: Barcelona, Manchester City’yi memnun edecek parayı bulabilecek mi ve Real Madrid, rakibinin hamlesinin ardından teklifini artıracak mı?

Rodri transferi, sıradan bir futbolcu için verilen mücadelenin ötesine geçerek İspanya’nın iki dev kulübü arasındaki bir sonraki kritik rekabete dönüşüyor.

Birkaç hafta önce Santiago Bernabéu’ya yakın görünen futbolcu şimdi Katalonya’ya yönelebilir. Blázquez’in aktardığı bilgiler doğrulanırsa, bu keskin dönüşte Pep Guardiola’nın yaptığı tek bir görüşme bile önemli rol oynamış olacak.

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