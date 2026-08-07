Bernabéu'da 8 yıl: Vinícius Instagram'da sansasyonel bir paylaşım yaptı...

Real Madrid ile sözleşmesini 30 Haziran 2032'ye kadar uzatan Brezilyalı hücum kanadı Vinícius Júnior bu tarihi gelişmenin ardından duygularını paylaştı.

26 yaşındaki futbolcu, kendi Instagram sayfasında "kraliyet kulübü" yönetimine, teknik heyete ve takım arkadaşlarına teşekkür ederek taraftarlara samimi bir mesaj gönderdi.

"Bernabéu'da 6 yıl daha ve sonsuza dek!"

Vinícius, Santiago Bernabéu'da geçirdiği yılları hatırlatarak Madrid'de kalmanın en büyük arzusu olduğunu bir kez daha vurguladı:

"'Bernabéu'da 8 yıl — bu çok kısa... 6 yıl daha ve sonsuza dek! Sizleri seviyorum! Teşekkürler Başkan Pérez, Mourinho, Juni, José Ángel, futbolcular ve tüm kulüp", — diye yazdı Brezilyalı yıldız.

Bilgi vermek gerekirse, futbolcunun paylaşımında özellikle bahsettiği Juni Calafat — Real Madrid'in baş scout'ı, José Ángel Sánchez ise kulübün genel direktörüdür. José Mourinho ve Florentino Pérez liderliğindeki yönetim, Vinícius'u takımın uzun vadeli gelecek projesinde merkezi bir figür olarak görüyor.

Madrid'deki miras devam ediyor

2018'den bu yana "kraliyet kulübü" formasını giyen Vinícius Júnior yeni sözleşmeyle Madrid'deki kariyerini en az 14 yıla çıkaracak. Bu süre, onu kulüp tarihinin en sadık ve en uzun süre forma giyen yabancı oyuncularından biri yapacak.

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