Transfer "bombası": "Trabzonspor" Shomurodov ve Nunes'i satın almak istiyor!

Yeni sezonda Türkiye şampiyonluğunu hedefleyen Trabzonspor, transfer piyasasında bomba etkisi yaratmaya devam ediyor. Liverpool'un eski yıldızı Mohamed Salah'ı kadrosuna katan bordo-mavililer, şimdi de hücum hattını Özbekistan Milli Takımı kaptanı Eldor Shomurodov ve Uruguaylı Darwin Núñez ile güçlendirmek istiyor.

Türkiye'nin önde gelen takagazete.com.tr yayınının haberine göre Trabzonspor'un santrfor pozisyonundaki öncelikli ve bir numaralı hedefi Eldor Shomurodov.

Takas anlaşması: Umut Nayir + 5 milyon avro

Gazeteci Çağrı Aktaş'ın aktardığı bilgilere göre Trabzonspor yönetimi, Başakşehir'in forveti Shomurodov'u kadrosuna katmak için kendi golcüsü Umut Nayir'i takasın bir parçası olarak teklif etti.

Özbek forvetin Türkiye'de yerli (Türk) futbolcu statüsünde oynama hakkına sahip olması, bu transferi Trabzonspor için daha da cazip hale getiriyor.

"Trabzonspor, Shomurodov transferini tamamlamaya çok yakın. Ancak Başakşehir, Umut Nayir'in yanı sıra ek olarak yaklaşık 5 milyon avro bonservis bedeli talep ediyor", — diye yazıyor gazeteci.

Shomurodov ve Darwin Núñez ikilisi!

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, hücum hattında çok gol atan, deneyimli ve üretken bir forvet görmek istiyor. Bu nedenle görüşmelerin hızına büyük ölçüde ivme kazandırıldı.

İlginç olan şu ki bordo-mavililer yalnızca Eldor'la yetinmek istemiyor. Umut Nayir Başakşehir'e transfer olursa kulüp, Shomurodov transferinin yanı sıra Liverpool ve Uruguay Milli Takımı'nın forveti Darwin Núñez'i de kadrosuna katmayı planlıyor. Yönetim, hücum hattını aynı anda iki süper yıldız forvetle tamamen şekillendirmeyi hedefliyor.

Gol krallığı yarışında avantaj

Hatırlanacağı üzere Eldor Shomurodov, geçtiğimiz sezon Trabzonspor'un forveti Paul Onuachu ile birlikte 22'şer gol atarak Türkiye Süper Lig'inin ortak gol kralı olmuştu.

Shomurodov transferinde takasta kullanılacak Umut Nayir ise geçen sezon 9 gol ile yerli Türk futbolcular arasındaki en iyi dereceyi elde etti. Bilgi için, Süper Lig gol krallığı listesinin üst sıralarını yalnızca yabancılar — Eldor Shomurodov, Paul Onuachu (22'şer), Talisca (19), Mohamed Bayo ve Victor Osimhen (15'er), Mauro Icardi (14) — doldurdu.

Bordo-mavililerin bir diğer golcüsü Felipe Augusto'nun (13 gol) kısa süre önce Rusya'nın Zenit kulübüne transfer olması nedeniyle Shomurodov ve Núñez transferleri kulüp için hayati önem taşıyor.

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