Manchester United yaz transfer dönemindeki altıncı transferini resmen açıkladı

İngiltere’nin Manchester United kulübü, yaz transfer dönemindeki bir sonraki transferini resmen tamamladı. Goal.com’un haberine göre, “Kırmızı Şeytanlar” Kolombiya’nın gelecek vadeden orta saha oyuncusu Kristian Orozco’yu kadrosuna kattı. Bu transfer, kulüp yönetiminin genç ve yetenekli futbolcuları zamanında keşfederek kadroyu güçlendirmeye yönelik uzun vadeli stratejisinin önemli bir parçası olarak değerlendiriliyor. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

Anlaşmanın detayları ve futbolcunun tanıtımı

Geçtiğimiz yılın sonunda taraflar arasında sözlü bir anlaşmaya varılmıştı. 18 yaşına giren Kolombiyalı futbolcu artık resmen Old Trafford ekibinin oyuncusu oldu. Kristian Orozco, Kolombiya’nın Fortaleza CEIF kulübünden transfer edildi. Futbolcu daha önce Rojo FC akademisinde eğitim aldı.

Geçen sezon Fortaleza formasıyla beş kez A takım maçına çıkan orta saha oyuncusunun potansiyeli oldukça yüksek değerlendiriliyor. Ayrıca Kolombiya’nın genç millî takımlarında da başarılı performans sergileyen Orozco’nun, kendi yaş kategorisindeki FIFA Dünya Kupası’nda millî takıma kaptanlık yapması liderlik özelliklerini ortaya koydu.

Yeni bir meydan okuma ve uyum süreci

Manchester United’ın basın servisine verdiği röportajda futbolcu, güçlü yönlerinden bahsederek yeni takımında kısa sürede kendine yer bulacağına inandığını söyledi. Orozco’ya göre en önemli özellikleri fiziksel hazırlığı ve teknik becerileri.

“Güçlü yönlerimin fiziksel durumum ve tekniğim olduğunu çok iyi biliyorum. Tanrı’nın bana verdiği bu yeteneklerle zorlanmayacağımı düşünüyorum. Ancak en önemlisi uyum sağlamak. Henüz çok gencim ve bunu adım adım gerçekleştirmem gerekiyor” dedi futbolcu.

Orozco ayrıca yeni ortamda dil sorununu çözmenin önemini vurgulayarak İngilizceyi mümkün olduğunca hızlı öğrenmek istediğini belirtti. Böylece yeteneklerini sahada tam anlamıyla sergilemeyi hedeflediğini ifade etti.

Kulübün gençlik politikası ve gelecek planları

INEOS yönetiminde uygulanan transfer politikası, dünyanın gelişmekte olan pazarlarında geleceği parlak yetenekleri keşfetmeye odaklanıyor. Kristian Orozco da tam olarak bu strateji kapsamında Manchester United’a katıldı.

Bununla birlikte kulüp yönetimi ve teknik heyet, futbolcunun yaşını göz önünde bulundurarak üzerindeki baskıyı azaltmaya karar verdi. Orozco’ya hemen A takımda forma verilmeyecek. Bunun yerine genç futbolcu, Manchester United akademisinin desteğiyle yeni ortama yavaş yavaş alışacak ve İngiliz futbolunun fiziksel gereksinimlerine uyum sağlayacak.