Como kadrosunu güçlendiriyor: Yan Couto Borussia Dortmund’dan transfer edildi

İtalya’nın Como kulübü, 2026/27 sezonu öncesinde kadrosunu ciddi şekilde güçlendirme yolunda bir önemli adım daha attı. Takımın resmi internet sitesine göre Brezilya milli takımının sağ beki Yan Couto, Borussia Dortmund’dan kiralık olarak kadroya katıldı. Bu transfer, Cesc Fàbregas yönetimindeki takımın hedeflerinin ne kadar yüksek olduğunu gösteriyor. Bu haberi Goal.com bildiriyor .

Como yönetimi yaz transfer döneminde aktif bir politika izleyerek Avrupa’nın prestijli organizasyonlarında mücadele edebilecek bir kadro oluşturuyor. Kulüp, Trevoh Chalobah’ın Chelsea’den transferi konusunda da anlaşmaya vardı ve oyuncunun resmi olarak açıklanması bekleniyor. Yan Couto’nun gelişi ise takımın sağ kanattaki seçeneklerini daha da artırdı.

Cesc Fàbregas ve futbolcunun ilk açıklamaları

Como Teknik Direktörü Cesc Fàbregas, yeni oyuncunun yeteneklerine övgüde bulundu. Deneyimli teknik adam, Brezilyalı futbolcunun takımın oyun tarzına mükemmel şekilde uyduğunu belirtti.cesur ve teknik açıdan güçlü bir oyuncu. Sağ kanatta birçok seçenek sunabiliyor. Hücuma katılmayı seviyor, yüksek enerjisi var ve genç yaşına rağmen önemli bir deneyim kazandı.

Futbolcunun kendisi de Como’daki yeni döneminden beklentilerinin büyük olduğunu gizlemedi. Yan Couto, kulübün oyun felsefesini beğendiğini ve takımın daha da gelişmesine yardımcı olmak istediğini söyledi. Oyuncuya göre bu transfer, kariyerindeki önemli adımlardan biri.

Yan Couto’nun kariyeri ve uluslararası deneyimi

2002 doğumlu yetenekli sağ bek, kariyerinin ilk önemli adımlarını Manchester City altyapısında attı. Yeteneğini özellikle Girona formasıyla tam anlamıyla sergiledi. Futbolcu, 2023/24 sezonunda La Liga’da 10 asist yaparak takımının tarihindeki en iyi derecesi olan üçüncülüğü elde etmesine büyük katkı sağladı.

Girona’daki başarılı sezonun ardından Yan Couto, Borussia Dortmund’a transfer oldu. Dortmund ekibinde geçirdiği iki sezon boyunca Şampiyonlar Ligi’nde değerli deneyimler kazandı. Özellikle bir yıl önce Torino’da Juventus’a karşı oynanan ve 4-4’lük beraberlikle sonuçlanan tempolu maçta gol atan oyuncular arasında yer almayı başardı.