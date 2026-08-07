Transfer "bombası": Rodri'nin Barcelona'ya transferinin detayları...

Avrupa futbol dünyasında bir başka dev transfer gerçekleşmeye çok yakın. "Manchester City"nin deneyimli orta saha oyuncusu ve İspanya milli takımının liderlerinden biri olan Rodri, kariyerini Katalan ekibi Barcelona'da sürdürecek.

Prestijli AS gazetesinin haberine göre Katalanlar, 30 yaşındaki orta saha oyuncusunun transferi konusunda "Manchester Cityyönetimiyle neredeyse tam anlaşmaya vardı.

Sözleşme detayları ve astronomik maaş

Edinilen bilgilere göre bu büyük anlaşmanın mali detayları şöyle:

Bonservis bedeli: Barcelona, İngiliz kulübüne yaklaşık 60 milyon avro ödeyecek.

Sözleşme süresi: Futbolcunun Katalanlarla 4 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor.

Maaş: Rodri'nin yıllık maaşının vergiler hariç yaklaşık 30 milyon avroolacağı belirtiliyor.

Real Madrid'e ret ve milli takım arkadaşlarının etkisi

Daha önce bildirildiği üzere, yaz turnuvalarında İspanya milli takımıyla dünya şampiyonluğu kazanan Rodri, Madrid ekibi Real Madrid'in yaptığı ciddi teklifi reddetti. Tercihini net biçimde Barcelona'dan yana kullandı.

Basında yer alan haberlere göre bu kararı alırken İspanya milli takımında birlikte forma giydiği Barcelona oyuncularının etkisi büyük oldu. Milli takım arkadaşları, Rodri'yi özellikle Katalan kulübünün projesine katılmaya ikna etmeyi başardı.

Artık taraflar transferin son resmi işlemlerini tamamlıyor ve önümüzdeki günlerde resmi açıklama yapılması bekleniyor.

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