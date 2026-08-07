Manchester City, Rodri'nin yerine Enzo Fernández'i transfer etmek istiyor

İngiltere Premier League'in son şampiyonu Manchester City, orta sahanın merkezindeki ön libero bölgesini güçlendirmek için uzun vadeli planlar yapmaya başladı. Gianluca Di Marzio'nun haberine göre, takımın yeni teknik direktörü olması beklenen Enzo Maresca, Chelsea'nin orta saha oyuncusu Enzo Fernández'i Rodri'nin başlıca halefi olarak görüyor. İtalyan teknik adam kariyeri boyunca vatandaşıyla yakından çalıştı ve onun taktiksel yeteneklerini oldukça yüksek değerlendiriyor. Goal.com haberine göre bu gelişme gündemde.

Manchester City'de ön libero bölgesinin lideri olan Rodri'nin geleceğiyle ilgili belirsizlik sürüyor. İspanyol futbolcunun mevcut sözleşmesinin sona yaklaşması ve İspanya'nın büyük kulüplerinin oyuncuya olan ilgisinin artması, kulüp yönetimini yeni adaylar aramaya itiyor. Özellikle Barcelona ve Real Madrid'in futbolcu için transfer yarışına girdiği tahmin ediliyor.

Enzo Fernández transferindeki zorluklar

Enzo Maresca için Arjantinli futbolcu “rüya” bir transfer olsa da bu anlaşmayı gerçekleştirmek kolay olmayacak. Chelsea, orta saha oyuncusunu uzun vadeli projesinin önemli bir parçası olarak görüyor. Futbolcunun Londra kulübüyle mevcut sözleşmesi 2032 yazına kadar devam ediyor. Bu durum, “aristokratlar”ın yüksek bir bonservis bedeli talep etmesine olanak sağlıyor.

Bunun yanı sıra Chelsea'nin, takımın kilit oyuncusunu doğrudan rakibi olan bir Premier League kulübüne göndermek istemediği açık. Buna rağmen futbolcunun menajeri Xavier Pastore, geçtiğimiz ay Miami'de düzenlenen bir etkinlikte müvekkilinin geleceğiyle ilgili farklı seçenekleri değerlendirdiklerini açıkça duyurdu. Bu açıklama, transfer piyasasında beklenmedik gelişmeler yaşanabileceğine işaret ediyor.

Manchester City için alternatif seçenekler

Enzo Fernández'i transfer etmek imkânsız hale gelirse Manchester City'nin alternatif planları da bulunuyor. GOAL.com'un haberine göre İngiliz kulübü, Fransa'nın Lille takımında forma giyen genç yetenek Ayyoub Bouaddi'yi de yakından takip ediyor. Henüz 18 yaşına giren yetenekli futbolcu, gelecekte takımın ön libero bölgesini üstlenebilecek yüksek potansiyelli bir aday olarak değerlendiriliyor.

Kulüp yönetimi ve teknik heyet, takımın gelecek sezonlardaki istikrarını sağlamak için genç ve deneyimli futbolcuları kadroya katmak üzere çalışmalarını sürdürüyor. Yönetim, kadro yenileme sürecini adım adım gerçekleştirerek her bölgede uygun bir yedek hazırlamayı hedefliyor. Önümüzdeki transfer döneminin Manchester City açısından oldukça hareketli ve önemli gelişmelere sahne olması bekleniyor.