Perez’in hatası ve Mourinho şokta: Rodri’nin Real Madrid’e transferi neden suya düştü?

·97·Spor
Perez’in hatası ve Mourinho şokta: Rodri’nin Real Madrid’e transferi neden suya düştü?

Tanınmış İspanyol gazeteci Sergio Valentin, "Manchester City" orta saha oyuncusu Rodri’nin Real Madrid’e gerçekleşmesi beklenen transferinin neden durduğunu ve Barcelona’nın yarışa nasıl dahil olduğunu anlatan sansasyonel ayrıntıları ortaya çıkardı.

Gazeteciye göre anlaşma neredeyse yüzde 100 tamamlanmıştı: Rodri, Madrid’e transfer olmayı tamamen kabul etmiş ve "Manchester City" ile transferin tüm şartlarında anlaşmaya varılmıştı. Ancak Madrid kulübü yönetiminin beklenmedik hamlesi her şeyi altüst etti.

Juni Calafat’ın müdahalesi ve Perez’in kararı

Sürecin en kritik aşamasında Real Madrid’in baş scout’ı Juni Calafat devreye girerek Florentino Perez’i transfer ücretinin daha da düşürülebileceğine ikna etti. Perez, scout’ın görüşünü dikkate alarak görüşmeleri geçici olarak dondurdu.

Real Madrid fiyatı düşürmeye çalışınca "Manchester City" bu teklifi kesin bir dille reddetti ve Rodri’yi transfer piyasasında diğer kulüplere önermeye başladı.

"Rodri yalnızca Real Madrid’e transfer olmak istediğini söyledi. Ancak Florentino Perez kararlı tutumunu sürdürdü: Ya fiyat düşecekti ya da transfer gerçekleşmeyecekti. Sonunda futbolcu sonuçsuz bekleyişten yoruldu. Jorge Mendes bu durumu Jose Mourinho’ya bildirdiğinde teknik direktör adeta şoke oldu", — diye yazıyor Sergio Valentin.

Barcelona, Flick ve Deco’nun gizli hamlesi

Durumun karmaşıklaşmasını fırsata çeviren Barcelona sportif direktörü Deco üç gün önce Rodri ile doğrudan iletişime geçti.

İddialara göre futbolcuyu Katalan ekibine katılmaya ikna eden başlıca faktörler şunlardı:

  • Hans-Dieter Flick’in bizzat futbolcuyla iletişime geçerek takımdaki taktik rolünü anlatması;

  • Barcelona’da forma giyen İspanya milli takımındaki takım arkadaşları’nın Rodri’yi Katalonya’ya davet etmesi.

Sonuç olarak Manchester City, transfer yarışında bir başka güçlü adayın ortaya çıkmasını sağladı ve daha da önemlisi, Rodri’nin kendisi de Barcelona seçeneğiyle ciddi şekilde ilgilenmeye başladı.

Real Madrid’de transfer politikasında kriz mi var?

Gazeteci Sergio Valentin, Madrid kulübündeki iç ortamı sert bir şekilde eleştirdi:

"Real Madrid transatlantik bir gemi, ancak yönetim sisteminde ciddi çatlaklar var. Madrid ekibinin planlama ve transfer politikasında uzun süredir sorunlar yaşanıyor. Artık yalnızca daha fazla para ödemeleri değil, neredeyse kaybettikleri Rodri’nin güvenini yeniden kazanmaları da gerekecek. Mourinho ise bir merkez orta saha oyuncusu transfer etmeyi çok istiyordu ve bu durum karşısında şoke oldu", — diyor kaynak.

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RodriReal MadridManchester CityBarcelonaFlorentino Pérez
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör
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