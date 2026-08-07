Leeds rekor kırdı: Trafford için dev bonservis ödendi

Leeds United, yeni sezon öncesinde transfer piyasasındaki en büyük hamlelerinden birini yaptı. Kulüp Manchester Citynin 23 yaşındaki kalecisi James Trafford'u transfer etti ve bu anlaşma aynı anda iki tarihi rekoru kırdı.

En dikkat çekici nokta ise Leeds'in bu transfer için kulüp tarihinde herhangi bir futbolcuya ödemediği kadar yüksek bir meblağ harcaması. Trafford artık Britanya futbolu tarihinde de özel bir yere sahip.

Leeds tarihinde böyle bir transfer yaşanmamıştı

Kulüp, James Trafford ile beş yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı. Reuters'a göre transfer bedeli resmen açıklanmadı ancak Britanya medyası, anlaşmanın garanti edilen bölümünün yaklaşık 40 milyon sterlin, ayrıca bonuslar içerdiğini bildiriyor.

Böylece Trafford, Leeds tarihinin en pahalı transferi oldu.

Daha önce kulüp rekoru, 2023 yılında Hoffenheim'dan yaklaşık 35,5 milyon sterlin karşılığında transfer edilen Georginio Rutter'a aitti.

Yani Leeds yalnızca yeni bir birinci kaleci transfer etmekle kalmadı, kulüp tarihindeki en büyük finansal projelerden birini de başlattı.

Trafford Britanya futbolunda da rekor kırdı

Transfer, bir başka önemli sonuca daha yol açtı: Trafford, Britanya tarihinin en pahalı kalecisi oldu. Reuters ve Sky Sports bu rekoru doğruluyor.

Sky Sports'un hesaplamalarına göre 40 milyon sterlinlik başlangıç bedeli, Trafford'u dünya futbolu tarihinin de en pahalı kalecileri arasına soktu. Bu listede onun üzerinde Kepa Arrizabalaga, Alisson ve André Onana gibi kaleciler yer alıyor.

23 yaşındaki kaleci için ödenen bu bedel, Leeds'in onu yalnızca bugün için değil, uzun vadeli birinci kalecisi olarak gördüğünü gösteriyor.

Manchester City'de fırsatları sınırlıydı

Trafford, geçen sezon Manchester City formasıyla tüm kulvarlarda 17 maç oynadı. Sky Sports'a göre bu maçların sekizinde kalesini gole kapattı.

Ancak Gianluigi Donnarumma'nın Pep Guardiola'nın takımında birinci kaleci olması, İngiliz oyuncunun düzenli forma giymesini zorlaştırdı. Trafford için yeni kulüp seçerken sürekli oynama fırsatı en önemli faktörlerden biri oldu.

Leeds'te ise durum tamamen farklı: Kulüp yeni bir birinci kaleci arıyordu ve ödenen yüksek bonservis, Trafford'un hangi statüde transfer edildiğini açıkça gösteriyor.

Yolu Manchester City akademisinden geçti

James Trafford, Manchester City akademisinden yetişti. Ancak A takım futbolunda deneyim kazanmak için önce Accrington Stanley, ardından Bolton'da kiralık olarak forma giydi.

Özellikle Bolton dönemi kariyerinde önemli bir aşama oldu. Daha sonra kaleci Burnley'ye bonservisiyle transfer edildi ve İngiliz futbolunda kendini kanıtlama fırsatı buldu. 2025 yılında ise Manchester City onu yeniden kadrosuna kattı.

Trafford'un itibarını artıran en parlak anlardan biri, İngiltere U21 Milli Takımı ile 2023 Avrupa Şampiyonası'nda yaşandı. Finalde İspanya'ya karşı uzatma dakikalarında penaltı kurtararak İngiltere'nin şampiyonluğunda belirleyici rol oynadı. Turnuva boyunca hiç gol yemedi.

Leeds neden bu kadar büyük bir risk aldı?

40 milyon sterlin, bir forvet için bile ciddi bir meblağ. Bir kaleci içinse bu karar çok daha fazla dikkat çekiyor.

Ancak Trafford konusunda Leeds'i büyük bir yatırım yapmaya yönelten birkaç faktör var: Henüz 23 yaşında, Premier Lig deneyimine sahip, top kullanımı modern kaleci gerekliliklerine uyuyor ve İngiltere Milli Takımı'nın gelecekteki birinci kalecisi olmaya aday gösteriliyor. Sky Sports da onun potansiyelini özellikle bu açıdan yüksek değerlendiriyor.

Trafford ayrıca 2026 Dünya Kupası için Thomas Tuchel'in oluşturduğu İngiltere Milli Takımı kadrosuna da dahil edilmişti.

Şimdi ise önünde başka bir görev var: Büyük potansiyeline dair övgüleri her hafta Premier Lig sahalarında kanıtlamak.

Leeds, kulüp tarihindeki en büyük çeki yazdı. Trafford için 40 milyon sterlinlik bonservis artık yalnızca bir rekor değil; her hatasının ve her kurtarışının değerlendirileceği yeni bir baskı anlamına da geliyor.

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