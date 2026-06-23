2026 Dünya Kupası: Kylian Mbappe duble yaptı, Fransa Irak'ı yenerek play-off'a yükseldi

ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliği yaptığı 2026 Dünya Kupası grup aşamasında Fransa milli takımı bir galibiyet daha elde etti. Irak karşısında 3-0 galip gelen Didier Deschamps'ın öğrencileri, play-off biletini erkenden cebine koydu. Maçın yıldızı olan Kylian Mbappe, üst üste ikinci maçında duble yaparak gol krallığı yarışındaki konumunu güçlendirdi. Goal.com haberine göre belirtiliyor.

Philadelphia'daki stadyumda oynanan karşılaşma, olumsuz hava koşulları nedeniyle iki saat gecikmeli başladı. Şiddetli fırtınanın neden olduğu ara oyunun temposunu biraz etkilese de, Real Madrid forveti Kylian Mbappe maçın henüz ilk bölümünde skoru açmayı başardı. Ceza sahası dışından gönderdiği isabetli şutla Irak ağlarını havalandırdı.

Goal.com'un haberine göre, bu goller Mbappe'nin turnuvanın "Altın Ayakkabı" ödülü için Lionel Messi ile olan rekabetini daha da kızıştırdı. Avusturya maçında duble yapan Lionel Messi, şu an için Mbappe'den bir gol önde bulunuyor. Ayrıca Arjantinli efsane, Dünya Kupaları tarihindeki toplam gol sayısında da (18 gol) Fransız yıldızı iki farkla geride bırakmış durumda.

Mbappe ve Dembele iş birliği

Maçın ikinci yarısı Fransızlar için biraz daha zorlayıcı başlasa da, Irak savunmasının yaptığı bir hata maçın kaderini belirledi. Topu oyuna sokarken yapılan ciddi bir hata sonrası Ousmane Dembele topu kaparak Mbappe'ye aktardı. Forvet oyuncusu boş kaleye topu göndererek skoru 2-0'a getirdi.

Maçın 66. dakikasında ise Ousmane Dembele kendisi de gol bulmayı başardı. Michael Olise'den gelen harika asisti gole çeviren Dembele, Dünya Kupaları'ndaki ilk golünü kutladı. Bu golün, Fransa hücum hattının arasındaki uyumun ne kadar yüksek olduğunu bir kez daha kanıtladığı belirtilebilir.

Maç boyunca Fransa savunması neredeyse hiç zorlanmadı. Milan kalecisi Mike Maignan tüm karşılaşma boyunca neredeyse işsiz kaldı. Bayern Münih stoperi Dayot Upamecano ise güvenli bir oyun sergiledi; sadece Ali Al-Hamadi'yi bir kez kaçırdığı an biraz tehlikeli oldu ancak Iraklı forvet bu fırsatı değerlendiremedi.

Bu galibiyetle birlikte Fransa milli takımı, gruptaki son tur öncesinde en iyi 32 takım arasında yer alma meselesini çözmüş oldu. Artık Didier Deschamps'ın ekibi dikkatini play-off aşamasına verebilir. Kylian Mbappe ise Lionel Messi'nin kırdığı rekorları yenilemek ve bir sonraki dünya şampiyonluğuna ulaşmak için çalışmaya devam ediyor.