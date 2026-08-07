Dehşet verici ayrıntılar: Tayland’da 14 yaşındaki öğrenci okulda silahlı saldırı düzenledi

Tayland’ın Nonthaburi eyaletindeki prestijli Thepsirin Okulu’nda 9. sınıf öğrencisinin düzenlediği silahlı saldırı sonucunda çok sayıda kişi hayatını kaybetti ve yaralandı. Genç, okula gelmeden önce evinde büyükannesi ile büyükbabasını da öldürdü.

Soruşturma verilerine göre, trajedide hayatını kaybedenlerin toplam sayısı 8 ila 9 kişiarasında. Ayrıca 15 kişi çeşitli derecelerde yaralandı.

Trajedi nasıl yaşandı?

Olay, yerel saatle yaklaşık 10.00’da (Taşkent saatiyle 08.00) Bangkok’un eteklerindeki Bang Kruai bölgesinde bulunan Thepsirin Okulu’nda meydana geldi.

Aynı okulda eğitim gören 14 yaşındaki 9. sınıf öğrencisi, eski bir öğretmen olan büyükbabasına ait 9 milimetre kalibreli tabancayla sınıflarda kasıtlı olarak ateş açtı. Tanıkların ifadelerine göre genç, mor renkli okul üniforması giyiyor ve omzunda siyah bir çanta taşıyordu.

“Kendi sınıfımızdaydık. Kapının önünde duran öğretmenimizi vurduktan sonra bir şekilde kaçmayı başardık”, — dedi olaya tanık olan 7. sınıf öğrencisi.

Hayatını kaybedenler ve yaralıların durumu

Kaynakların yayımladığı bilgilere göre hayatını kaybedenlerin dağılımı şöyle:

Saldırıyı düzenleyen genç (olay yerinde intihar etti);

Gencin büyükbabası ve büyükannesi ;

Okulun öğretmenleri ve öğrencileri.

Acil durum ve güvenlik ekipleri olay yerine ulaştığında öğrenciler ve personel derhâl tahliye edildi. Yakındaki en az iki okul ile bir anaokulunun faaliyetleri geçici olarak durduruldu.

Hükümetin ve yetkililerin tepkisi

Tayland Başbakanı Anutin Charnvirakul, gazetecilere yaptığı açıklamada hayatını kaybedenlerin ailelerine derin taziyelerini iletti:

“Bu gerçekten dehşet verici, böyle bir şey yaşanmamalıydı. Bu ülkemizde nasıl meydana gelebilir?” — diyen Başbakan, ateşli silahlara sahip olma denetiminin daha da sıkılaştırılacağını vurguladı.

Hatırlatmak gerekirse Thepsirin Okulu, 19. yüzyılın sonlarından bu yana faaliyet gösteren, ülkenin çok sayıda başbakanı ve diplomatının eğitim aldığı tarihi ve prestijli bir eğitim kurumudur.