Rodri transferi: İspanya futbolunda beklenmedik gelişme yaşandı

·84·Spor
Rodri transferi: İspanya futbolunda beklenmedik gelişme yaşandı

İspanya futbolunun iki ezeli rakibi Barcelona ile Real Madrid arasındaki mücadelede Katalanlar beklenmedik ve sansasyonel bir zafer elde etti. Goal.com'un bildirdiğine göre, dünyanın en iyi ön liberolarından biri olan Rodri kariyerine Madrid'de değil, Barcelona formasıyla devam etmeye çok yakın. Bu transferin son yılların en ses getiren anlaşmalarından biri olması ve La Liga'daki güç dengesini köklü biçimde değiştirmesi bekleniyor. Goal.com haber veriyor.

Edinilen bilgilere göre, başkent ekibi son dönemde futbolcuyu kadrosuna katmak için favori konumundaydı. Özellikle İspanyol oyuncunun millî takımdaki güven veren performansı ve son başarıları, Madrid kulübünün ona olan ilgisini daha da artırmıştı. Ancak Barcelona yönetimi son günlerde durumu kökten değiştirerek rakibinin elinden futbolcuyu kapmayı başardı.

Sözleşme şartları ve mali boyut

Bu transferin gerçekleşmesinde, Manchester City ile imzalanan mevcut sözleşmenin sona yaklaşması önemli rol oynadı. Futbolcunun İngiliz kulübüyle olan anlaşmasının bitimine yalnızca bir sezon kalması nedeniyle transfer bedeli piyasa değerinin oldukça altında değerlendiriliyor. Bu durum, Katalan kulübüne kaçırılmayacak benzersiz bir fırsat sundu.

Manchester City yönetimi şu anda orta saha oyuncusunu takımda tutmak ve sözleşmesini uzatmak için çalışmalarını sürdürüyor. Buna rağmen son bilgilere göre İngiliz kulübü, futbolcuyu gelecek sezon bedelsiz kaybetmemek için 60 milyon sterlini (81 milyon ABD doları) aşan bir teklifi değerlendirmeye hazır.

La Liga'daki güç dengesi

Rodri'nin Barcelona'yı tercih etmesi futbol kamuoyu için büyük bir sürpriz oldu. Uzmanların çoğu onun Real Madrid'e transfer olacağını tahmin ediyordu. Ayrı yürütülen görüşmelerin ardından Katalanlar transfer yarışını kazandı ve kadrolarını dünya çapında bir yıldızla güçlendirmeye çok yaklaştı.

Henüz resmî olarak açıklanmamış olsa da anlaşmanın son aşamaya geldiği belirtiliyor. Bu transferin İspanya şampiyonasındaki şampiyonluk yarışını etkilemesi kaçınılmaz. Olay, iki dev takım arasındaki rekabetin artık yalnızca sahada değil, transfer piyasasında da büyük bir hızla devam edeceğini açıkça gösteriyor.

RodriBarcelonaReal MadridLa LigaTransfer
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
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