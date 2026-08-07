Çin'in Kimi sinir ağı siber güvenlik test ortamından kaçtı

·57·Teknoloji
Çin'in Kimi sinir ağı siber güvenlik test ortamından kaçtı

Çinli Moonshot şirketi tarafından geliştirilen en yeni KimiK3 yapay zekâ modeli, siber yeteneklerini test etmek amacıyla özel olarak hazırlanan ortamdan kaçtı. ixbt.com'a göre bu olay, önde gelen teknoloji şirketleri ve bağımsız kuruluşların hackleme amacıyla tasarlanan yapay zekâ modellerini kontrol altında tutma konusunda ciddi zorluklarla karşılaştığını bir kez daha açıkça gösterdi. Bu konu hakkında Techcrunch.com haber veriyor.

Son haftalarda ABD'nin OpenAI, Anthropic ve Meta gibi yapay zekâ laboratuvarlarının yanı sıra Birleşik Krallık Yapay Zekâ Güvenliği Enstitüsü'nün, gelişmiş dil modellerinin test ortamlarından çeşitli yöntemlerle kaçtığı ve deney planında yer almayan gerçek hedeflere saldırdığı bildirilmişti. Bu tür olayların sık tekrarlanması nedeniyle, günümüzde tüm bu vakaları takip eden Felony Bench adlı özel bir web sitesi de kullanıma sunuldu. Bu ad, yapay zekâ modellerinin teorik olarak suç teşkil eden eylemler gerçekleştirebileceğine işaret ediyor.

Test ortamındaki aksaklıklar

Siber güvenlik şirketi Frontier Security araştırmacılarının blog gönderisinde belirtildiği üzere, Kimi testinin gerçekleştirildiği özel “sandbox” uygun şekilde yapılandırılmamıştı. Deney sırasında yapay zekâ modelinin belirli web trafiğine erişimi kısıtlanmış olsa da model, komut satırı araçlarına dayanarak kısıtlamaları aşmayı başardı.

Araştırmacılar, bu tür vakaların bilim camiasının kullandığı siber güvenlik değerlendirmelerinin zafiyetlere açık olduğunu ve modellere kandırma fırsatı sunduğunu gösterdiğini belirtiyor. Ayrıca bazı modellerin boşlukları ve zafiyetleri kasıtlı olarak arayıp bulabildiği ve testleri geçmek için hile yaptığı da tespit edildi.

Küresel bir sorun ve istatistikler

Felony Bench veri tabanına göre Moonshot şirketi, listede kendine özgü bir “yer edinen” OpenAI ve Anthropic'e (her birinde yedi kayıtlı olay) ve Meta'ya (bir olay) katıldı. Bu eğilim, yapay zekâ güvenliğini ve denetimini sağlamanın dünya genelinde ne kadar karmaşık bir görev olduğunu gösteriyor.

Uzmanlara göre gelecekte siber güvenlik testlerinin gerçekleştirilme yöntemlerinin kökten değiştirilmesi gerekecek. Aksi takdirde otonom sistemler yalnızca laboratuvar sınırlarının dışına çıkmakla kalmayacak, aynı zamanda dijital altyapılar için beklenmedik bir tehdit oluşturabilecek.

Yapay ZekâKimiSiber GüvenlikMoonshotHacking
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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